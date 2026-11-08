Danielle và Hanni của NewJeans bị bắt gặp ở bên nhau

Những bức ảnh của hai nữ ca sĩ bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến sau sự kiện Miracle365 Purme Run 2026, được tổ chức vào ngày 7/11, tại Quảng trường Hòa bình, trong Công viên World Cup, Quận Mapo.

Trong ảnh, Danielle và Hanni đứng cạnh một người tham gia khác, đeo huy chương của sự kiện. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ và giơ dấu hiệu hòa bình trước ống kính, trông rất thoải mái khi tham gia hoạt động từ thiện này.

Sự kiện Purme Run được tổ chức để kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện Phục hồi chức năng Trẻ em Nexon thuộc Quỹ Purme. Khoảng 3.000 người đã tham gia, bao gồm cả trẻ em khuyết tật với cự ly đi bộ 3km hoặc chạy 10km. Toàn bộ phí tham gia được quyên góp để hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

Sự xuất hiện chung của bộ đôi này thu hút sự chú ý đặc biệt vì hiện tại cả hai đang ở những vị trí khác nhau sau cuộc xung đột kéo dài giữa NewJeans và ADOR.

Vào tháng 11/2024, cả năm thành viên của NewJeans đều tuyên bố rằng họ coi hợp đồng độc quyền với ADOR đã chấm dứt và sau đó bắt đầu hoạt động độc lập dưới tên NJZ. ADOR đã phản bác yêu cầu của họ và theo đuổi hành động pháp lý, trong khi lệnh cấm của tòa án được ban hành vào tháng 3/2025 đã hạn chế các thành viên thực hiện các hoạt động giải trí độc lập.

Sau phán quyết của tòa án khẳng định tính hợp lệ của các hợp đồng, Haerin và Hyein đã tuyên bố trở lại ADOR. Vào tháng 12/2025, công ty cho biết Hanni cũng đã quyết định tiếp tục làm việc với công ty sau các cuộc thảo luận sâu rộng với gia đình cô.

Tuy nhiên, trong cùng thông báo đó, ADOR tuyên bố đã thông báo cho Danielle về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền của cô sau khi kết luận rằng, sẽ khó khăn cho cô ấy tiếp tục là thành viên của NewJeans hoặc nghệ sĩ thuộc công ty. Công ty cũng tuyên bố kế hoạch theo đuổi trách nhiệm pháp lý chống lại một thành viên gia đình của Danielle và cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin. Danielle vẫn tiếp tục giao tiếp với người hâm mộ trong khi tranh chấp liên quan vẫn đang diễn ra.

Trong bối cảnh phức tạp đó, những bức ảnh đã được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Họ vui mừng khi thấy Danielle và Hanni dành thời gian bên nhau. Nhiều người cho rằng, sự xuất hiện này là dấu hiệu cho thấy tình bạn cá nhân của họ vẫn tiếp tục bất chấp những ràng buộc về hợp đồng và pháp lý xung quanh nhóm.

Tuy nhiên, cả Danielle và Hanni đều chưa công khai bình luận về ý nghĩa của việc họ xuất hiện cùng nhau hay thảo luận về bất kỳ hoạt động nào có thể diễn ra trong tương lai. Những bức ảnh chỉ xác nhận rằng, họ đã tham dự cùng một sự kiện từ thiện và có những tương tác thân mật ở đó.