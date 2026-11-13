Danielle (NewJeans) bị ADOR yêu cầu bồi thường hơn 600 tỉ đồng

Danielle (cựu thành viên NewJeans) đang đối mặt với yêu cầu bồi thường hơn 600 tỉ đồng từ công ty ADOR. Ảnh: MV

Ngày 12.11, Tòa án Trung tâm quận Seoul (Hàn Quốc) tiến hành phiên điều trần thứ bảy liên quan đến vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do ADOR khởi xướng. Ngoài Danielle, những người có liên quan trong vụ kiện còn bao gồm một thành viên gia đình nữ ca sĩ và bà Min Hee Jin, cựu Giám đốc điều hành ADOR.

Tại phiên điều trần, vấn đề được các bên tập trung tranh luận là phương pháp xác định tổn thất kinh tế phát sinh trong thời gian NewJeans gián đoạn hoạt động.

Theo lập luận của ADOR, thiệt hại cần được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa doanh thu mà NewJeans có thể đạt được nếu tiếp tục hoạt động với đội hình đầy đủ năm thành viên và kết quả kinh doanh thực tế khi nhóm không còn duy trì hoạt động như trước.

Công ty cho rằng khoản doanh thu bị mất trong giai đoạn nhóm ngừng hoạt động hoặc chỉ còn bốn thành viên là một trong những cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, phía Danielle bác bỏ cách tiếp cận này. Đại diện nữ ca sĩ lập luận rằng thành công thương mại của NewJeans được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của cựu CEO Min Hee Jin và sự đóng góp riêng của từng thành viên.

Do đó, phía Danielle cho rằng không thể mặc nhiên xác định toàn bộ phần doanh thu sụt giảm là thiệt hại do một cá nhân gây ra.

Bên cạnh bất đồng về phương pháp tính toán, hai bên còn đưa ra những ý kiến trái chiều liên quan đến quá trình cung cấp chứng cứ.

ADOR khẳng định đã chuyển giao phần lớn hồ sơ theo yêu cầu của phía Danielle, ngoại trừ một số tài liệu chứa thông tin kinh doanh nhạy cảm và các hợp đồng quảng cáo tại thị trường nước ngoài.

Công ty đồng thời cho rằng việc liên tục đề nghị bổ sung chứng cứ đang khiến quá trình giải quyết vụ kiện kéo dài. Ngược lại, phía Danielle cáo buộc ADOR chưa hợp tác đầy đủ trong việc cung cấp tài liệu, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xét xử.

Trước những tranh luận này, thẩm phán yêu cầu ADOR tiếp tục bổ sung hồ sơ liên quan đến các thỏa thuận với đối tác bên ngoài. Tòa án nhấn mạnh việc xác định thiệt hại phải dựa trên dữ liệu kinh tế, kế toán có thể kiểm chứng, thay vì chỉ căn cứ vào doanh thu giả định.

Theo kế hoạch, chuyên gia thẩm định sẽ hoàn tất và gửi báo cáo đánh giá thiệt hại trước ngày 30.11. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 10.12, thay cho lịch dự kiến trước đó. Tòa cũng đặt mục tiêu kết thúc phần tranh tụng vào tháng 1.2027.

Vụ kiện thu hút sự chú ý của dư luận bởi NewJeans từng là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop có tốc độ phát triển nhanh sau khi ra mắt vào năm 2022.

Với loạt ca khúc nổi tiếng như Ditto, OMG và Super Shy, nhóm đạt được thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.

Theo những số liệu được công bố, tổng khoản tiền phân chia lợi nhuận dành cho các thành viên NewJeans trong năm 2023 đạt khoảng 26,1 tỉ won, tương đương trung bình 5,2 tỉ won mỗi người.

Tuy nhiên, hoạt động của nhóm bắt đầu rơi vào khủng hoảng sau khi cả năm thành viên tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR vào tháng 11.2024.

Tranh chấp sau đó được đưa ra tòa án và cơ quan xét xử xác định các hợp đồng độc quyền vẫn còn hiệu lực, yêu cầu các thành viên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận. Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết xác nhận hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và ADOR còn hiệu lực vào tháng 10.2025.

Những bất đồng kéo dài được cho là đã tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của NewJeans. Theo số liệu được nêu trong vụ việc, doanh thu năm 2025 của nhóm giảm 73%, xuống còn 29,5 tỉ won.

Đáng chú ý, nguồn thu từ quảng cáo, biểu diễn và các sự kiện giảm mạnh, từ 76,9 tỉ won xuống khoảng 680 triệu won.

Sau những diễn biến liên quan đến tranh chấp hợp đồng, ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle và tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu nữ ca sĩ cùng những người liên quan bồi thường thiệt hại.

Dù vậy, khoản tiền 33,1 tỉ won hiện mới là yêu cầu từ phía công ty, chưa phải nghĩa vụ bồi thường đã được tòa án xác định. ADOR đã giảm mức yêu cầu từ 43,1 tỉ won xuống 33,1 tỉ won vào tháng 6.2026.

Kết quả vụ kiện sẽ phụ thuộc vào việc làm rõ thiệt hại thực tế, mối liên hệ giữa những tổn thất kinh tế với hành vi của các bên và căn cứ pháp lý để phân định trách nhiệm. Đây được xem là những vấn đề then chốt trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.