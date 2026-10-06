Danielle có chúc mừng sinh nhật Hanni (NewJeans) không?

Danielle, thành viên nhóm NewJeans, đã thể hiện tình cảm bền chặt dành cho các thành viên ngay cả sau khi rời nhóm.

Vào trưa ngày 6/10, Danielle đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội, chụp lại bóng lưng của một người phụ nữ đang đứng trước khung cảnh thung lũng, kèm theo đó là các biểu tượng cảm xúc hình hũ mật ong và nàng tiên.

Trong bức ảnh được công bố, khuôn mặt người phụ nữ không rõ ràng, khiến việc xác định danh tính của cô ấy trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nhận thấy biểu tượng cảm xúc "honey" mà Hanni thêm vào tương ứng với từ "honey" trong tiếng Anh, một số người hâm mộ suy đoán rằng, Danielle đã đăng bài để chúc mừng sinh nhật thành viên cùng nhóm Hanni, người có tên gần giống nhau. Quả thực, sinh nhật của Hanni rơi vào ngày 6/10, trùng khớp với thời điểm Danielle đăng bài, được đăng tải vào buổi trưa cùng ngày.

Đặc biệt, việc Danielle chia sẻ bài đăng này sau khi bị loại khỏi nhóm được hiểu là dấu hiệu cho thấy tình bạn của các thành viên vẫn bền chặt, bất chấp sự tái cấu trúc của nhóm.

NewJeans đã vướng vào tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR trong khoảng một năm, bắt đầu từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, sau khi thua kiện ở phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Mười năm ngoái nhằm xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng, họ đã bày tỏ ý định quay trở lại công ty. Sau đó, NewJeans đã được tái cơ cấu thành nhóm nhạc gồm bốn thành viên: Minji, Hanni, Haerin và Hyein.

Danielle đã rời NewJeans vào tháng Mười Hai năm ngoái, sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền từ công ty quản lý ADOR. Vào thời điểm đó, ADOR đã công bố kế hoạch thực hiện các biện pháp pháp lý song song với việc chấm dứt hợp đồng, viện dẫn các lý do như việc khơi mào tranh chấp và sự chậm trễ trong việc cô trở lại hoạt động.