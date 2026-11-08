Danh y sống thọ 103 tuổi: Bí quyết nằm ở 15 phút tập luyện mỗi sáng?

Sống thọ hơn một thế kỷ dù mang trong mình nhiều bệnh mạn tính, danh y Đặng Thiết Đào khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ gìn sức khỏe. Không phụ thuộc vào những phương pháp cầu kỳ, ông kiên trì duy trì một thói quen đơn giản mỗi sáng dành khoảng 15 phút tập Bát đoạn cẩm với 8 động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng. Vậy điều gì làm nên thói quen đặc biệt này trong hành trình sống thọ của vị danh y?

Đặng Thiết Đào (1916-2019) là giáo sư trọn đời của Đại học Trung y dược Quảng Châu (Trung Quốc), có hơn 80 năm hành nghề y học cổ truyền. Dù mắc tăng huyết áp, bệnh dạ dày mạn tính và thoái hóa xương khớp, ông vẫn duy trì hoạt động chuyên môn và chăm sóc sức khỏe khi tuổi đã cao.

Một trong những thói quen đáng chú ý của ông là luyện Bát đoạn cẩm mỗi sáng. Đây là phương pháp dưỡng sinh truyền thống của Trung Quốc, gồm 8 động tác kết hợp vận động cơ thể, điều chỉnh tư thế và hơi thở.

Dù mắc nhiều bệnh mạn tính, danh y Đặng Thiết Đào vẫn sống thọ hơn 100 tuổi nhờ duy trì lối sống điều độ, đặc biệt là thói quen tập Bát đoạn cẩm khoảng 15 phút mỗi sáng. Ảnh: Toutiao.

Tập 8 động tác nhẹ nhàng tốt cho sức khỏe

Các động tác trong Bát đoạn cẩm chủ yếu tập trung vào kéo giãn cơ thể, vận động khớp và cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Phương pháp này không đòi hỏi dụng cụ phức tạp, có thể thực hiện tại nhà và điều chỉnh theo thể trạng từng người.

Theo đó, người tập nên thực hiện động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, không cố kéo giãn quá mức hoặc bắt chước những tư thế vượt quá khả năng. Người mới bắt đầu có thể tập với biên độ nhỏ, sau đó tăng dần khi cơ thể thích nghi.

Trong quá trình luyện tập, cần duy trì hơi thở tự nhiên, tránh nín thở hoặc dùng lực quá sức. Nếu xuất hiện chóng mặt, đau ngực, khó thở hay đau khớp bất thường, cần dừng tập và kiểm tra sức khỏe.

Điều quan trọng là duy trì thói quen đều đặn thay vì tập luyện quá sức trong thời gian ngắn.

Biết cách duy trì lối sống điều độ để nâng cao sức khỏe

Bên cạnh vận động, danh y Đặng Thiết Đào còn chú trọng duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, hạn chế thức khuya và bảo đảm ngủ đủ giấc.

Về dinh dưỡng, người cao tuổi nên ăn uống đa dạng, cân bằng các nhóm thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây và nguồn đạm phù hợp. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối, đường và chất béo không lành mạnh.

Giữ tinh thần lạc quan cũng là yếu tố quan trọng. Duy trì sở thích cá nhân, giao tiếp với gia đình, bạn bè và tham gia các hoạt động phù hợp giúp người cao tuổi hạn chế căng thẳng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mắc bệnh mạn tính vẫn cần vận động phù hợp

Câu chuyện của Đặng Thiết Đào cho thấy mắc bệnh mạn tính không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn hoạt động thể chất. Vận động phù hợp có thể giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ linh hoạt của khớp và khả năng giữ thăng bằng.

Tuy nhiên, Bát đoạn cẩm không thay thế thuốc hay phác đồ điều trị. Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thoái hóa khớp hoặc gặp vấn đề về thăng bằng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện.

Sống thọ không chỉ là tránh xa bệnh tật mà còn là quá trình chăm sóc sức khỏe bền bỉ mỗi ngày. Vận động vừa sức, ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt bệnh nền là những nền tảng quan trọng giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Hành trình sống thọ của danh y Đặng Thiết Đào cho thấy tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi việc tránh xa bệnh tật. Duy trì vận động vừa sức, ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan và kiểm soát tốt bệnh nền mới là những nền tảng quan trọng giúp mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

Những thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày Massage tai và vỗ nhẹ sau gáy: Thực hiện các động tác gõ nhẹ phía sau đầu, xoay tai và vỗ nhẹ vùng gáy để thư giãn, theo Chinanews. Chải tóc mỗi sáng: Dùng lược chải tóc khoảng 100 lần để massage da đầu, tạo cảm giác thư thái. Tắm nước nóng - lạnh xen kẽ: Thay đổi nhiệt độ nước từ từ, tránh chênh lệch quá lớn, đặc biệt với người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch, huyết áp. Ngâm chân trước khi ngủ: Ngâm chân bằng nước ấm, kết hợp xoa bóp lòng bàn chân, ngón chân và mắt cá chân để thư giãn, giữ ấm cơ thể.