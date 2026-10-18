Danh y 90 tuổi tiết lộ bí quyết sống khỏe: Đừng bỏ qua điều số 1

Ăn uống điều độ, duy trì vận động, sinh hoạt đúng giờ và giữ tinh thần lạc quan là những bí quyết dưỡng sinh được danh y Lý Tế Nhân coi trọng trong suốt cuộc đời.

Quốc y Đại sư, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lý Tế Nhân (1931-2021) có hơn 60 năm hành nghề y tại các bệnh viện lớn của Trung Quốc. Khi đã ở độ tuổi gần 90, ông vẫn duy trì công việc khám chữa bệnh vào sáng thứ Năm hằng tuần, giữ tinh thần minh mẫn và lối sống năng động.

Đáng chú ý, dù mắc ba bệnh mạn tính gồm huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao, ông vẫn chú trọng chăm sóc sức khỏe thông qua những thói quen giản dị hằng ngày. Kinh nghiệm dưỡng sinh của vị danh y cho thấy việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp phức tạp, mà có thể đến từ cách ăn uống, vận động và cân bằng cuộc sống.

Danh y 90 tuổi mắc 3 bệnh mạn tính vẫn sống khỏe nhờ 4 thói quen. Ảnh nguồn 163.

Ăn uống vừa đủ, chú trọng sự đa dạng

Trong chế độ ăn hằng ngày, giáo sư Lý Tế Nhân đề cao năm nguyên tắc: ăn ít, ăn đa dạng, thanh đạm, dùng thức ăn ở nhiệt độ phù hợp và ăn chậm.

Ông duy trì giờ ăn tương đối ổn định, kiểm soát khẩu phần và thường dừng ăn khi cảm thấy no khoảng 70%. Thực đơn được phối hợp linh hoạt giữa thịt, cá, rau củ và các nhóm thực phẩm khác, thay vì chỉ tập trung vào một vài món được cho là bổ dưỡng.

Ông cũng hạn chế thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh, đồng thời chú ý nhai kỹ, ăn từ tốn để tránh thói quen ăn vội vàng.

Cách ăn này nhấn mạnh sự điều độ và cân bằng dinh dưỡng. Với người lớn tuổi, việc lựa chọn thực phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu cơ thể và kiểm soát lượng ăn có thể góp phần duy trì thể trạng, hạn chế nguy cơ tăng cân và hỗ trợ kiểm soát các chỉ số chuyển hóa.

Nên sinh hoạt đúng giờ, duy trì vận động mỗi ngày

Một trong những thói quen nổi bật của danh y Lý Tế Nhân là giữ lịch sinh hoạt ổn định. Ông thường thức dậy lúc 6h, nghỉ trưa lúc 13h và đi ngủ vào khoảng 22h. Lịch trình chỉ thay đổi khi có công việc đặc biệt.

Bên cạnh giấc ngủ, ông dành thời gian cho hoạt động thể chất mỗi ngày. Buổi sáng, ông thực hiện các động tác khởi động do mình xây dựng, bao gồm duỗi tay chân, cúi người, xoa bụng, xoa mặt và vận động nhẹ nhàng các nhóm cơ.

Ông còn kết hợp chạy chậm, tập Thái cực quyền và đi bộ vào buổi tối. Ngay cả trong giờ làm việc, ông cũng tranh thủ đứng dậy, vận động để giảm thời gian ngồi lâu.

Theo quan điểm của ông, tập luyện cần phù hợp với tuổi tác và thể trạng. Người cao tuổi không nhất thiết phải thực hiện những bài tập cường độ cao; điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động an toàn, vừa sức và duy trì đều đặn.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, biết cân bằng công việc

Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, giáo sư Lý Tế Nhân đặc biệt coi trọng sức khỏe tinh thần. Ông cho rằng cuộc sống khó tránh khỏi những điều không như ý, vì vậy mỗi người cần học cách nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn, tránh để những phiền muộn không cần thiết ảnh hưởng đến cuộc sống.

Với tính cách vui vẻ, lạc quan, ông chú trọng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, không để bản thân liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc làm việc quá sức.

Đặc biệt đối với người lớn tuổi, duy trì những mối quan hệ tích cực, dành thời gian cho sở thích cá nhân và giữ nhịp sống phù hợp có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Sức khỏe không chỉ nằm ở các chỉ số thể chất mà còn liên quan đến trạng thái tinh thần và khả năng thích nghi trước những thay đổi của tuổi tác.

Ngoài ra, ông còn có thói quen ngâm chân bằng nước ấm và xoa bóp một số huyệt như Thái Xung, Dũng Tuyền trước khi ngủ. Đây là những phương pháp thư giãn theo kinh nghiệm dưỡng sinh truyền thống, không nên thay thế các biện pháp điều trị y khoa khi có bệnh lý.

Bổ sung đủ nước, tăng cường rau quả

Danh y Lý Tế Nhân cũng chú trọng bổ sung nước và duy trì lượng rau quả phù hợp trong khẩu phần ăn. Ông khuyến khích uống nước sau khi thức dậy, bổ sung nước sau vận động và ưu tiên rau củ, trái cây theo mùa.

Theo kinh nghiệm được đề cập, ông hướng tới lượng rau khoảng 500g và trái cây khoảng 250g mỗi ngày nhằm cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế có thể khác nhau tùy thể trạng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Đặc biệt, người mắc bệnh tim, thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng, không nên áp dụng máy móc một mức uống nước cố định. Người bị tăng huyết áp cũng nên chú ý hạn chế muối trong khẩu phần.

Ở tuổi gần 90, dù mắc nhiều bệnh mạn tính, Lý Tế Nhân vẫn duy trì công việc và cuộc sống năng động nhờ chú trọng những nguyên tắc chăm sóc sức khỏe gần gũi ăn uống có chừng mực, sinh hoạt điều độ, vận động thường xuyên và giữ tinh thần lạc quan.