Đánh vợ bị thương, người đàn ông ở Đồng Nai bị công an xử lý

Ngày 11/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, vừa xử lý một trường hợp có hành vi bạo lực đối với vợ.

Trước đó, sau khi uống rượu về, ông P.Đ.N. (trú thôn 1, xã Đak Nhau) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà L.T.H.. Ông N. đã dùng tay, chân đánh khiến bà H. bị thương ở vùng đầu và mặt.

Sau khi điều trị, bà H. đến cơ quan Công an trình báo. Công an xã Đak Nhau đã tiến hành xác minh, mời ông N. lên làm việc. Tại đây, ông N. thừa nhận hành vi đánh vợ.

Ông P.Đ.N. tại cơ quan Công an xã Đak Nhau (ảnh:CAĐN)

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã quyết định xử phạt ông N. 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, ông N phải công khai xin lỗi và chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho vợ.

Công an khuyến cáo người dân cần kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không để rượu bia dẫn đến hành vi bạo lực. Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, bảo vệ.