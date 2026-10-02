Dành trọn tâm huyết cho cờ vua Đà Nẵng

Huấn luyện viên Bảo Quang hướng dẫn các học trò ở đội tuyển cờ vua Đà Nẵng tập luyện. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Từ chữ duyên đến chữ nghiệp

Tối nào trong tuần, không khí tập luyện của đội tuyển cờ vua Đà Nẵng luôn diễn ra nghiêm túc tại câu lạc bộ cờ trong khu bể bơi thành tích cao thành phố (phường Hòa Cường). Ông Bảo Quang, Huấn luyện viên trưởng phụ trách môn cờ vua và cờ vây Đà Nẵng cùng các thành viên trong ban huấn luyện tận tình hướng dẫn học trò thực hành ván đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Năm 2026, đánh dấu chặng đường hơn 40 năm ông Quang cống hiến cho cờ vua Đà Nẵng. “Cờ vua gắn bó với tôi từ chữ duyên đến chữ nghiệp. Chữ duyên là may mắn được chơi cờ và thi đấu thành tích cao thuở nhỏ, còn chữ nghiệp là công việc huấn luyện hiện nay. Nhìn lại chặng đường qua, tôi tự hào về những gì mình đã làm”, ông Quang tâm sự.

Sớm bộc lộ năng khiếu, ông Quang được tuyển chọn vào đội tuyển cờ vua Đà Nẵng thi đấu cấp độ trẻ từ năm 1990. Hơn 14 năm cống hiến, ông mang về cho cờ vua Đà Nẵng nhiều Huy chương Vàng danh giá ở các giải đấu cấp quốc gia. Từ năm 2001 đến 2002, ông được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và đóng góp tích cực cho cờ vua Việt Nam. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, song song với thi đấu, ông Quang được tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện ở đội tuyển cờ vua Đà Nẵng.

Sự tận tâm trong huấn luyện cùng những kinh nghiệm được chia sẻ chân thành, ông Quang cùng các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Đà Nẵng đào tạo nên những thế hệ kỳ thủ tài năng như: Phan Nguyễn Mai Chi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Lê Mỹ Anh, Trần Thị Hà Anh…

Song song với việc thi đấu, một số học trò cũng nối bước ông Quang, tham gia vào công tác huấn luyện và đang cùng nhau xây dựng nên thế hệ kỳ thủ tài năng mới. Trong đó, những cái tên nổi bật như Trần Lê Vy, Nguyễn Lương Vũ, Phan Trần Khôi Nguyên, Phan Trần Bảo Khang, Nguyễn Hạ Thi Hải, Lâm Đức Hải Nam, Võ Lan Khuê…

Vận động viên Phan Trần Khôi Nguyên chia sẻ: “Nhờ thầy Quang, tình yêu và trình độ cờ vua của em được nâng cao. Thầy tận tình hướng dẫn, tạo động lực để em cùng các vận động viên quyết tâm theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp”.

Huấn luyện viên Bảo Quang luôn theo sát quá trình tập luyện của học trò. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Dấu ấn những giải đấu

Cùng với việc duy trì tập luyện thường xuyên, ông Quang và học trò tham gia nhiều giải đấu hằng năm. Năm 2026, cờ vua Đà Nẵng thắng lớn khi liên tiếp tỏa sáng ở đấu trường trong nước và quốc tế. Tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á lần thứ 28 năm 2026 diễn ra ở Trung Quốc, các kỳ thủ thành phố thi đấu vượt chỉ tiêu, đóng góp 3 Huy chương Vàng và 5 Huy chương Đồng vào thành công chung của đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam. Đến Giải cờ vua vô địch trẻ ASEAN+ (Đông Nam Á mở rộng) lần thứ 24 năm 2026 ở Singapore, các học trò của ông Quang thi đấu xuất sắc, giành 16 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Mới đây, tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ vua Đà Nẵng giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng. Những kết quả ấn tượng liên tiếp đánh dấu bước tiến của cờ vua Đà Nẵng, đồng thời khẳng định hiệu quả trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên.

“Hiện cờ vua Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu tại các giải đấu cấp độ trẻ quốc gia và quốc tế trong năm 2026, tập trung hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào cuối năm. Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh huy chương, đây là cơ hội tốt để các kỳ thủ trẻ của thành phố cọ xát chuyên môn với kỳ thủ hàng đầu cả nước. Tôi và các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Đà Nẵng sẽ dốc hết sức mình để đưa môn thể thao này phát triển bền vững”, ông Quang nói.