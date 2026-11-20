Sáng ngày 20/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mở rộng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trước khi Quốc hội thông qua, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và ý kiến các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng về tiêu chí xác định doanh nghiệp, chính sách thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, mua sắm công và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật. Ảnh: Đức Thanh

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo Luật điều chỉnh ngưỡng lao động lên 300 người, doanh thu lên 400 tỷ đồng và tổng nguồn vốn lên 150 tỷ đồng nhằm cập nhật thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, biến động mặt bằng giá, chi phí và quy mô sản xuất, kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo tính toán của Chính phủ, với việc nâng ngưỡng tiêu chí, doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí không đồng nghĩa được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ. Việc hỗ trợ còn căn cứ vào đối tượng, nhu cầu, mục tiêu và điều kiện của từng chính sách, bảo đảm có trọng tâm, có thời hạn và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Về chính sách thuế, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc tại Luật này và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế.

Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Đối với thời điểm tính thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV mới thành lập, Chính phủ tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các phương án do đại biểu đề xuất trong quá trình hoàn thiện dự án luật thuế. Dự thảo Luật chỉ dẫn chiếu pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, không quy định cụ thể thời điểm tính miễn thuế.

Khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào tiền thuê lại đất

Liên quan đến tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ; đồng thời rà soát để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Đức Thanh

Chính phủ đề nghị giữ quy định bố trí quỹ đất theo mức bình quân 20 ha hoặc 5% và sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng. Luật quy định mức bố trí bình quân trên địa bàn, đồng thời giao địa phương căn cứ tình hình thực tế xác định diện tích cụ thể tại từng khu, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo, phù hợp với nhu cầu và khả năng khai thác.

Theo thống kê, sau khi Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực, cả nước đã có khoảng 110 khu công nghiệp bố trí diện tích đất cho DNNVV. Chính phủ cho rằng đây là cơ sở thực tiễn để tiếp tục duy trì chính sách, đồng thời hoàn thiện việc công khai quỹ đất, kết nối nhu cầu và kiểm tra thực hiện, bảo đảm diện tích dành cho DNNVV có thể được tiếp cận, sử dụng thực tế.

Đối với giảm tiền thuê lại đất, Luật quy định mức hỗ trợ tối thiểu 30% trong 5 năm đầu, giao UBND cấp tỉnh quyết định mức giảm cụ thể theo quy định của dự thảo.

Một nội dung chỉnh lý đáng chú ý là khoản hỗ trợ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán theo hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai giá thuê trước và sau hỗ trợ, thực hiện đầy đủ chính sách giảm giá tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp.

Đối với tài sản hình thành từ nguồn hỗ trợ đầu tư, dự thảo đã bỏ quy định loại trừ các tài sản này khỏi phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia mua sắm công

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định chính sách dành các gói thầu có quy mô phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia. Theo Chính phủ, đây là một trong những chính sách cho thấy hiệu quả rõ rệt sau khi Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực, góp phần quan trọng hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp.

Đối với quy định cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, dự thảo Luật đã bổ sung quy định xử lý trường hợp cơ quan, tổ chức không có gói thầu thuộc diện dành cho doanh nghiệp hoặc tổng giá trị các gói thầu này chưa đáp ứng tỷ lệ quy định.

Theo báo cáo giải trình, dự thảo được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý những trường hợp này, bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với sự biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, dự thảo đã chỉnh lý theo hướng loại trừ các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, bảo đảm không trái với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chính phủ sẽ quy định cụ thể phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, trách nhiệm công khai kết quả thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiểm tra và xử lý việc chia nhỏ gói thầu.

Chính sách ưu tiên tạo cơ hội tham gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không thay thế các yêu cầu về năng lực, kỹ thuật, chất lượng, giá và hiệu quả mua sắm, Chính phủ cho hay.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027./.