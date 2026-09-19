Danh tính thực sự của 'hoa quỷ' đang thu hút sự chú ý ở Thái Lan

Theo trang tin khoa học Science Alert, các nhà nghiên cứu từ ĐH Chulalongkorn và ĐH Prince Songkhla gần đây đã công bố phát hiện của họ về một loài thực vật quý hiếm mới được tìm thấy tại Vườn quốc gia Thong Phaphum ở miền Tây Thái Lan trên tạp chí học thuật quốc tế PhytoKeys.

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên khoa học cho loài thực vật này là 'Thismia daemona'. Họ cũng đặt cho nó biệt danh 'hoa quỷ', phản ánh vẻ ngoài kỳ dị của nó, sự kết hợp giữa các đốm màu cam và các phần nhô ra hình sừng trên nền đen và đặc điểm sinh thái là sống ẩn mình dưới lòng đất.

Không giống như các loài thực vật thông thường, loài thực vật này hoàn toàn không có chất diệp lục. Do đó, nó không thể tự sản xuất chất dinh dưỡng thông qua quá trình quang hợp. Thay vào đó, nó tồn tại bằng cách thu nhận carbon và các chất dinh dưỡng thiết yếu thông qua 'ký sinh nấm rễ', kết nối với mạng lưới nấm dưới lòng đất. Ngoại trừ thời kỳ ra hoa và kết trái, nó dành phần lớn cuộc đời ẩn mình dưới những chiếc lá rụng.

Phát hiện này đã tạo nên một bước ngoặt trong việc phá vỡ các quy ước sinh thái hiện có. Trong khi các loài thực vật thuộc chi Thismia thường được biết đến là sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ẩm vùng đất thấp, thì hoa quỷ lại được phát hiện trong môi trường rừng theo mùa ở độ cao khoảng 1.000m. Người ta cũng xác nhận rằng, phạm vi sinh sống của nó đã mở rộng về phía Bắc từ bán đảo Mã Lai và Borneo đến miền Tây Thái Lan.

Hiện tại, chỉ có một quần thể được xác định, với chưa đến 50 cây sinh sống trong một khu vực hẹp có diện tích chưa đến 0,05km². Mặc dù môi trường sống của loài này nằm trong một công viên quốc gia, nhưng nguy cơ bị tổn hại cao do khách du lịch đã khiến các nhà nghiên cứu xếp loài này vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng và kêu gọi thiết lập các biện pháp bảo vệ.