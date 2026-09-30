Danh tính thi thể người đàn ông 65 tuổi trên kênh thủy lợi ở Đồng Tháp, nạn nhân đã rời nhà nhiều ngày

Ngày 30/9, theo tin từ Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan đang khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông trên kênh thủy lợi ven tuyến đường Một Quang, thuộc khu phố Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/9, người dân phát hiện một thi thể trôi trên kênh thủy lợi ven tuyến đường Một Quang, thuộc khu phố Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp nên khẩn trương trình báo lực lượng Công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực và điều tra vụ việc.

\Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân là ông H. M. T., 65 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông T. đã bỏ nhà đi từ ngày 14/9 cho đến nay. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Công an phường Trung An lập biên bản vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.