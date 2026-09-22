Danh tính thi thể nam giới mắc kẹt trong khe đá được phát hiện trong đêm ở Đồng Nai

Theo Công an TP. Đồng Nai, Cơ quan chức năng đã xác định danh tính thi thể nam giới mắc kẹt trên vách đá ở bến Ba Cô (xã Đak Nhau).

Nạn nhân là ông H.V.Nh. (SN 1997, thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ông Nh. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực tiếp cận thi thể hiểm trở các lực lượng phải vượt suối, băng rừng (ảnh CACC)

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 17/9, Công an xã Đak Nhau tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bến Ba Cô, thuộc thôn Đak Nung.

Ngay sau đó, Công an xã Đak Nhau phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường. Thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy, mắc kẹt trong một khe đá. Nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo đồng hồ điện tử màu đen.

Theo Tiền phong,, do khu vực phát hiện thi thể có địa hình hiểm trở, đường đất trơn trượt, sình lầy sau nhiều ngày mưa lớn, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Có những đoạn, các lực lượng phải băng rừng, vượt qua dòng nước chảy xiết để đến vị trí nạn nhân.

Các lực lượng chức năng xã Đak Nhau tham gia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khe đá ngay trong đêm (ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm và xác minh tung tích nạn nhân.

Đồng thời, các lực lượng tìm phương án đưa thi thể ra khỏi khe đá trong điều kiện thời tiết và địa hình bất lợi.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể được đưa ra khỏi khu vực hiểm trở để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.