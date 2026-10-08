Danh tính tài xế xe cẩu để dầu tràn ra đường, nhiều người trượt ngã

Khoảng 11h10 ngày 7/10, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin về một xe ô tô tải làm chảy dầu trên đường Bạch Thành Phong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, cảnh báo người đi đường giảm tốc độ, đồng thời huy động phương tiện vận chuyển cát để rải, thấm hút dầu, khắc phục tình trạng trơn trượt trên mặt đường. Một số người đi xe máy bị trượt ngã cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ.

Qua xác minh, CSGT xác định người điều khiển phương tiện là anh L.S.T. (SN 1984, trú tại Thanh Hóa), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29LA-49XX lưu thông trên đường Bạch Thành Phong theo hướng đi Lê Giản.

Khi đến khu vực nút giao Bạch Thành Phong - Đại lộ Thăng Long, xe bị bục bình nhiên liệu khiến dầu chảy xuống mặt đường. Theo xác minh của lực lượng chức năng, dù đã phát hiện sự cố, tài xế không dừng phương tiện để kiểm tra, khắc phục hoặc thực hiện biện pháp cảnh báo mà tiếp tục di chuyển.

Dầu từ phương tiện theo đó chảy thành vệt kéo dài hàng chục mét trên đường, tạo mặt đường trơn trượt và khiến nhiều người đi xe máy bị ngã.

Đến ngày 8/10, Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.S.T. về hành vi "đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ". Cơ quan chức năng đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Một tài xế xe cẩu tại Hà Nội tiếp tục di chuyển sau khi phát hiện xe rò rỉ dầu, khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người bị ngã. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Theo điểm a khoản 11 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài mức phạt tiền, theo điểm a khoản 5 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm phải chấm dứt hành vi và thu dọn chất gây trơn trượt trên đường bộ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm.