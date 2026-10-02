Danh tính tài xế taxi gây tai nạn chết người rồi bỏ lại xe để vào nhà nghỉ ngủ

Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, trú xã Thái Hòa) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 17/9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành (phường Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô (chưa xác định được BKS) và xe mô tô BKS 88D1-410.XX do anh H. V. D. (20 tuổi) điều khiển, chở phía sau chị H. T. H. (20 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Phúc).

Sau vụ tai nạn, anh H.V.D. tử vong tại bệnh viện; chị H.T.H. bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng CSGT triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người điều khiển gây tai nạn bỏ trốn.

Đến khoảng 1h ngày 18/9, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là ô tô BKS 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Thời điểm xảy ra tai nạn, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô BKS 88D1-410.XX.

Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thiệu điều khiển xe đến đường Tôn Đức Thắng (phường Vĩnh Phúc) thì phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Đến khoảng 10h ngày 18/9, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến cơ quan điều tra trình diện.