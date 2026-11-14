Danh tính tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy, với câu nói: 'Tông xe, có tiền đền không?'

Tối 13/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại vụ hành hung xảy ra tại một ngã tư có đèn tín hiệu giao thông ở Tây Ninh.

Theo hình ảnh được chia sẻ, sau khi xảy ra va chạm, một nam thanh niên điều khiển ô tô điện rời khỏi ghế lái, tiến đến chỗ người đàn ông đi xe máy rồi dùng chân đá mạnh vào đầu nạn nhân.

Đáng chú ý, thời điểm này người đàn ông đã ngã xuống đường, không có hành động phản kháng nhưng tài xế ô tô vẫn tiếp tục đá thêm hai lần vào vùng đầu. Trong lúc hành hung, người này còn nói: “Tông xe, có tiền đền không?”.

Đoạn clip được một người đi đường ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/11, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương xác minh nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an phường Thanh Điền, khoảng 20h ngày 13/11/2026, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ xô xát giữa những người tham gia giao thông.

Theo thông tin ban đầu, anh Trần Hoài Ph. (SN 1990, trú tại khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 70F4-0464, lưu thông theo hướng từ ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ.

Cùng thời điểm, Nguyễn Tấn Lộc (SN 1994, trú tại khu phố Trường An, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 70A-843.81. Trong quá trình di chuyển, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Lộc dừng ô tô, xuống xe và có hành vi dùng tay, chân đánh anh Ph.. Sự việc thu hút sự chú ý của người dân tại khu vực.

Công an làm việc với nam thanh niên đánh người. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa anh Ph. đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng cấp cứu.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và mời những người liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của người dân.

Hiện, Công an phường Thanh Điền đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Thanh Điền khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, các bên cần lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để xử lý bất đồng, tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.