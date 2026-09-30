Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Ngày 30/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, thường trú phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8, Đạt điều khiển xe ô tô biển số 14H-051.32 lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá.

Khi đến Km 112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe của Đạt đã đâm vào anh Bùi Việt D. (SN 1978) đang đứng bên cạnh ô tô có cần cẩu biển số 14K-050.77 đỗ tại làn đường sát dải phân cách.

Vụ va chạm khiến anh D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 7h cùng ngày, nạn nhân tử vong. Xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái và gãy gương chiếu hậu.

Do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, đưa phương tiện vào xưởng sửa chữa với mục đích xóa dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

Nguyễn Tuấn Đạt đã đến Công an TP Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Theo lời khai của Đạt, trước đó trong lúc ăn tối và hát karaoke, Đạt đã uống nhiều bia rồi ngủ gật trong lúc lái xe.