Danh tính nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi làm việc với CSGT

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 16h ngày 19/10, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) tuần tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường thì phát hiện ô tô Lexus biển kiểm soát 24A-412.53 chạy quá tốc độ quy định.

Xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 24A-412.53 do chị Lê Kim Anh điều khiển. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Qua đo kiểm tra, phương tiện này di chuyển với tốc độ 59km/h ở đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50km/h (vượt quá 9km/h). Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm làm việc, tài xế điều khiển xe được xác định là Lê Kim Anh (thường trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Nữ tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu tiếp tục phối hợp làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà tự ý quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy rồi lái xe rời đi. Mặc dù cán bộ CSGT và Cảnh sát cơ động liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện, tài xế vẫn tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng CSGT và Công an phường Cam Đường đã tiến hành xác minh, truy tìm và yêu cầu Lê Kim Anh đưa phương tiện trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ xe theo quy định.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội "Chống người thi hành công vụ" (Ảnh: Q.Trang)

Kết quả kiểm tra chuyên môn sau đó cho thấy nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.