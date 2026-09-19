Danh tính nữ sinh lớp 11 nhảy cầu Bến Tượng ở Thái Nguyên

Chiều tối 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phối hợp tìm kiếm một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông Cầu từ cầu Bến Tượng, nguồn tin từ báo Tiền phong cho hay.

Theo ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, khoảng 12h cùng ngày, một nữ sinh ngồi tại hành lang cầu Bến Tượng, đoạn nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn, sau đó nhảy xuống sông.

Đến 18h35, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 nhảy cầu Bến Tượng (Thái Nguyên). Ảnh: Tiền phong.

Tại hiện trường, nữ sinh để lại một xe đạp điện dưới gầm cầu và thẻ học sinh trên cầu. Qua xác minh, nạn nhân là Đỗ Hoàng N. (SN 2010, trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn), học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Hỷ.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND phường Linh Sơn chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Khu vực lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại chân cầu Bến Tượng. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo thông tin từ VietNamNet, mực nước dưới cầu khá cao, dòng chảy mạnh, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Người thân nữ sinh có mặt tại hiện trường, chờ thông tin từ lực lượng chức năng.

Đến khoảng 18h35, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh cách cầu Bến Tượng khoảng 150 m.

Nguyên nhân vụ việc và tình trạng của nữ sinh đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.