Danh tính nữ người mẫu qua đời đột ngột ở tuổi 33

Theo tờ SaoStar, dẫn nguồn Page Six và Daily Mail, người mẫu Australia Sahara Ray được cho là đã qua đời sau nghi vấn sử dụng fentanyl quá liều. Đây là một loại opioid tổng hợp có tác dụng giảm đau mạnh, nhưng có thể gây tử vong nếu sử dụng không đúng cách.

Theo nguồn tin, Sahara Ray bị nghi sử dụng quá liều vào ngày 16/10. Cô được đưa khẩn cấp đến một bệnh viện tại Los Angeles, Mỹ, trong tình trạng nguy kịch và phải duy trì sự sống bằng các thiết bị hỗ trợ.

Đến ngày 18/10, gia đình được cho là đã đưa ra quyết định ngừng các biện pháp duy trì sự sống cho nữ người mẫu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong. Hiện cũng chưa có thông tin xác nhận liệu việc sử dụng chất gây quá liều, nếu có, là vô tình hay cố ý.

Trước sự ra đi của con gái, bà Gretchen Bach, mẹ Sahara Ray, đã chia sẻ những lời xúc động với Daily Mail.

“Sahara là một cô gái vô cùng nhiệt huyết và tốt bụng. Con bé yêu gia đình, thời trang, con gái Snow và bộ môn lướt sóng”, bà cho biết.

Gia đình nữ người mẫu cũng bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm và những lời chia buồn mà bạn bè, người hâm mộ cùng cộng đồng trên khắp thế giới dành cho cô.

Thông tin Sahara Ray qua đời khiến người hâm mộ tiếc thương. Ảnh: Page Six

Theo VietNamNet, dẫn thông tin từ tạp chí PEOPLE, Sahara Ray sinh năm 1993 tại Australia và lớn lên chủ yếu ở Santa Cruz, bang California, Mỹ. Cha cô, ông Tony Ray, từng là vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, xếp hạng 11 thế giới vào năm 1992.

Từ nhỏ, Sahara thường theo cha đến Hawaii và nhiều nơi trên thế giới để tham dự các giải lướt sóng. Sau này, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thu hút lượng lớn người theo dõi trên Instagram.

Năm 2016, Sahara gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Justin Bieber trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hawaii, làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa hai người.

Đầu năm 2026, Sahara chào đón con gái đầu lòng tên Snow. Cô thông báo mang thai vào tháng 8/2025 và thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về hành trình làm mẹ trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2026, nữ người mẫu lần đầu đăng tải video hé lộ hình ảnh con gái, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới.

Năm 2024, Sahara tiết lộ được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một rối loạn hiếm gặp trong đó hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có thể gây yếu cơ, tê bì và thậm chí dẫn đến liệt.

Trong một video chia sẻ vào thời điểm đó, cô cho biết mình bị liệt từ phần trên đùi xuống bàn chân và không thể tự đi lại. Sahara phải sử dụng xe lăn trong phần lớn thời gian, đồng thời kết hợp với khung tập đi để di chuyển.