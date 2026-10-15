Danh tính nữ diễn viên Việt lần đầu lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong bảng xếp hạng này sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, sánh vai cùng nhiều gương mặt quốc tế nổi bật như Công chúa Tây Ban Nha Leonor, ca sĩ Hwasa và người mẫu Hannah Montoya.

Tính đến ngày 13/10, Việt Nam đã có 35 nghệ sĩ được đề cử ở cả hai hạng mục nam và nữ, quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc như Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào, hoa hậu Kỳ Duyên, Thanh Thủy...

Sinh năm 1986, Tăng Thanh Hà sớm bén duyên với nghệ thuật từ sân khấu kịch thiếu nhi Idecaf và công việc người mẫu ảnh tuổi teen. Năm 16 tuổi, cô chạm ngõ phim ảnh với vai diễn đầu tay trong "Dốc tình", tiếp đó là ấn tượng về vẻ đẹp mong manh, trong trẻo ở "Hàn Mặc Tử" (2004). Bước ngoặt đưa cô đến gần hơn với khán giả đại chúng là vai diễn Út Nhỏ mộc mạc, giàu sức sống trong "Hương phù sa".

Đỉnh cao sự nghiệp của Tăng Thanh Hà nở rộ vào giai đoạn 2008-2009 khi cô liên tiếp đóng chính trong "Bỗng dưng muốn khóc" và "Đẹp từng centimet". Đặc biệt, vai Trúc bán sách cũ đã trở thành dấu ấn khó phai, gắn liền với tên tuổi của cô. Sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông, nụ cười rạng rỡ và lối diễn xuất tự nhiên, cô được khán giả ưu ái trao tặng danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Năm 2012, giữa lúc đang được săn đón nồng nhiệt, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và dần rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình. Mặc dù vậy, sức hút của nữ diễn viên chưa bao giờ giảm sút mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Gần đây, cô tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức xác nhận tái xuất điện ảnh sau 13 năm vắng bóng, đảm nhận vai diễn nặng ký Nam Phương Hoàng hậu trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng".