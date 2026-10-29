Danh tính người vợ 20 tuổi của Seungri (BIGBANG) gây chú ý

Theo MyDaily, ngày 28/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về cuộc sống riêng tư của Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG sau thời gian dài rời xa các hoạt động giải trí.

Dẫn nguồn tin từ Ilgan Sports, Seungri được cho là đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí, hiện ở độ tuổi 20. Đáng chú ý, vợ của nam ca sĩ được tiết lộ đang mang thai và dự kiến sinh con vào đầu năm 2027.

Seungri được cho là đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí, hiện ở độ tuổi 20.

Theo thông tin được công bố, Seungri không tổ chức lễ cưới. Khi được hỏi về kế hoạch này, cựu thành viên BIGBANG cho biết: "Hiện tại, tôi chưa có ý định tổ chức đám cưới".

Thông tin Seungri âm thầm kết hôn và chuẩn bị lên chức bố nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, danh tính người vợ trở thành chủ đề được quan tâm bởi nam ca sĩ từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với người mẫu kiêm influencer Yoo Hye Won.

Tuy nhiên, theo MyDaily, vợ hiện tại của Seungri không phải Yoo Hye Won mà là một phụ nữ khác, không hoạt động trong giới giải trí. Trước đó, Yoo Hye Won và Seungri từng ba lần bị đồn hẹn hò, lần lượt vào các năm 2018, 2020 và 2023.

Tin đồn đầu tiên xuất hiện vào năm 2018, khi truyền thông Đài Loan và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh được cho là cả hai ôm nhau trước một khách sạn ở Hà Lan. Thời điểm này, Seungri vẫn hoạt động với tư cách thành viên BIGBANG trước khi vướng vào bê bối Burning Sun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc.

Đến năm 2020, khi Seungri nhập ngũ, dư luận tiếp tục chú ý đến hình ảnh một phụ nữ được cho là Yoo Hye Won xuất hiện ở hàng ghế sau ô tô cùng một chú chó nghi là thú cưng của cô.

Năm 2023, sau khi Seungri mãn hạn tù vào tháng 2, truyền thông giải trí Hàn Quốc lại đưa tin cả hai cùng xuất hiện tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok, Thái Lan. Những thông tin này khiến Yoo Hye Won liên tục bị đặt câu hỏi về mối quan hệ với cựu thành viên BIGBANG.

Thậm chí, cô còn bị gắn với biệt danh "người phụ nữ chờ bạn trai ra tù", xuất phát từ những suy đoán cho rằng cô đã đồng hành cùng Seungri trong thời gian nam ca sĩ thụ án.

Trước những lời bàn tán, Yoo Hye Won từng lên tiếng bày tỏ sự mệt mỏi vì các bình luận tiêu cực.

Cô chia sẻ: "Tôi xin lỗi những người thực sự yêu mến mình vì đã khiến mọi người hoang mang. Tôi đã cố gắng giữ im lặng, nhưng những suy đoán không có căn cứ và các bình luận ác ý ngày càng nghiêm trọng khiến tôi chịu áp lực tinh thần rất lớn". Dẫu vậy, Yoo Hye Won không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận chuyện từng hẹn hò Seungri.

Về phía Seungri, nam ca sĩ từng bị kết án một năm sáu tháng tù liên quan đến 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm, đánh bạc thường xuyên và tham ô. Anh mãn hạn tù vào tháng 2/2023. Sau những ồn ào với Seungri, Yoo Hye Won tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ bóng rổ Heo Ung vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai phía đều phủ nhận thông tin này.

Năm 2025, Yoo Hye Won tham gia chương trình hẹn hò Couple Palace 2 của Mnet, thể hiện mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hướng đến hôn nhân. Trong chương trình, cô từng trải lòng về những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ.

"Tôi từng hẹn hò với một người đàn ông không tốt và một người đàn ông quá nổi tiếng. Tôi chỉ muốn có một mối quan hệ bình thường như bao người khác", Yoo Hye Won chia sẻ.

Cô cũng thừa nhận những tin đồn tình cảm trước đây khiến bản thân gặp không ít khó khăn vì liên tục bị nhắc lại, giống như một cái mác khó xóa bỏ. Trước vòng lựa chọn cuối cùng của Couple Palace 2, Yoo Hye Won quyết định tự nguyện rời chương trình.

Yoo Hye Won thừa nhận những tin đồn tình cảm trước đây khiến bản thân gặp không ít khó khăn.

Sau đó, cô thông báo đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm trang điểm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ bên trong. Hiện tại, Yoo Hye Won tiếp tục hoạt động với vai trò influencer, sở hữu khoảng 531.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô thường xuyên giới thiệu các sản phẩm kính áp tròng, mỹ phẩm chăm sóc da, đồng thời chia sẻ thông tin về thiết kế kính màu và các chương trình mua sắm ưu đãi.

Việc Seungri bất ngờ công bố đã kết hôn với một phụ nữ khác một lần nữa khiến những tin đồn tình cảm trong quá khứ của Yoo Hye Won được nhắc lại. Dù vậy, mối quan hệ thực sự giữa cô và cựu thành viên BIGBANG trước đây chưa từng được hai người chính thức xác nhận.

Trong khi Seungri được cho là đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của cuộc sống với vai trò người chồng, người cha, Yoo Hye Won vẫn tập trung phát triển công việc kinh doanh và xây dựng hình ảnh riêng trên mạng xã hội.