Danh tính người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe ben

Chiều 24/9, Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường.

Nạn nhân là bà N.T.T.H (SN 1972, trú tại Tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Cam Ranh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã ba Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Chí Thanh, xe ben do ông N.L.H (SN 1984, trú Tổ 1 Hòa Tây, phường Bắc Nha Trang) điều khiển lưu thông theo hướng Nha Trang đi Cam Ranh đã xảy ra va chạm với xe máy Honda Air Blade do bà N.T.T.H điều khiển.

Cú va chạm khiến bà H. cùng xe máy ngã xuống đường. Sau đó, nạn nhân bị xe ben cán qua người và tử vong tại hiện trường. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện Công an phường Bắc Cam Ranh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.