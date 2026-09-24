Danh tính người phụ nữ nghi bị nước lũ cuốn cùng ô tô sau hơn 40 giờ, vừa được tìm thấy

Ngày 24/9, theo tin từ Công an phường Bình Long, TP Đồng Nai, sau hơn 40 giờ liên tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị B.L., sinh năm 1980, nghi bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối 22/9 tại khu vực hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Nạn nhân được xác định thường trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai.

Nạn nhân đã được tìm thấy. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu. Tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Trong hơn 40 giờ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm đã làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp. Các lực lượng tổ chức rà soát tại hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, những khu vực ngập sâu và các vị trí có nguy cơ cao.

Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có flycam, được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cơ quan chức năng sử dụng flaycam để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: MXH.

Việc tìm thấy nạn nhân là kết quả của quá trình nỗ lực, khẩn trương của các lực lượng chức năng, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm phương tiện bị nước lũ cuốn trôi. Các tổ công tác duy trì rà soát tại khu vực hồ Xa Cát và những vị trí nghi vấn, đồng thời sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm, trục vớt.

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân trong mùa mưa bão không điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết hoặc các tuyến đường đã được cảnh báo nguy hiểm.

Người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.