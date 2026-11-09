Danh tính người phụ nữ bị tố 'gài bẫy tình' ông chủ Nvidia Jensen Huang

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang trong một lần xuất hiện cùng nhau. (Ảnh: LinkedIn)

Theo tờ New York Times, một báo cáo mật của Mỹ từ nhiều tháng trước đã cảnh báo, người tình của ông Huang - bà Alice Huang - được tình báo nước ngoài tuyển mộ.

Báo cáo này được cho là dựa trên thông tin thu thập từ hoạt động giám sát điện tử đối với bà Alice Huang, và đã được gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Alice Huang còn có tên gọi khác là Huang Le, là công dân Trung Quốc. Theo hồ sơ, Alice Huang từng là phóng viên truyền hình, từng làm việc cho đài truyền hình Hồ Nam và đài truyền hình quốc gia CCTV. Bà cũng được cho là từng làm việc tại HSBC với vai trò trợ lý, trước khi trở thành phó chủ tịch tại CITIC Securities.

Tuy nhiên, theo bài báo trên New York Post, một giám đốc điều hành tại đài truyền hình Hồ Nam khẳng định chưa từng nghe nói đến Alice Huang, trong khi tờ báo này cũng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về bà trên trang web của CCTV.

Bà Alice Huang. (Ảnh: LinkedIn)

Vai trò nổi bật nhất của Alice Huang là cựu giám đốc điều hành tại Megaspeed - một công ty có trụ sở tại Singapore từng chi hàng tỷ đô la để mua các loại chip AI tiên tiến từ Nvidia.

Hiện chưa rõ mối quan hệ của ông Jensen và bà Alice kéo dài bao lâu, nhưng họ từng bị bắt gặp cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2024, nơi cả hai cùng uống rượu với các giám đốc điều hành từ Gigabyte và NetThunder.

Vào tháng 5/2025, bà Alice lại xuất hiện phía sau ông chủ Nvidia bên ngoài một nhà hàng ở Đài Bắc, khi ông đang trả lời các phóng viên. Vào thời điểm đó, các giao dịch giữa Megaspeed và Nvidia được cho là đã thu hút sự chú ý từ phía Washington.

Ông Jensen và bà Alice xuất hiện bên ngoài một nhà hàng hồi năm 2025. (Ảnh: Taiwan Nownews)

Megaspeed hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hỗ trợ buôn lậu các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia vào Trung Quốc, nhằm lách các quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ.

Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạn chế việc bán các loại chip cao cấp của Nvidia sang Trung Quốc trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang diễn ra, nhưng CEO của Nvidia đã thúc ép chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế đó.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đã biết về nghi vấn một âm mưu "gài bẫy tình" nhắm vào người đứng đầu Nvidia, ông Jensen vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong vòng tròn thân cận của Tổng thống Trump, đủ khả năng tác động đến chính sách của chính quyền về trí tuệ nhân tạo. Ông Jensen từng lên tiếng phản đối các quy định kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc.

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo hôm 8/11, rằng tập đoàn đã mở một cuộc điều tra để xác định liệu Jensen có phải là “mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài” hay không.

“Hội đồng quản trị ưu tiên an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ, đây là yếu tố tối quan trọng đối với lợi ích của Nvidia cũng như các cổ đông”, tập đoàn nhấn mạnh.

“Mặc dù Hội đồng quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra của chúng tôi sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có”, tập đoàn cho biết thêm. Cuộc điều tra này sẽ được thực hiện bởi các cố vấn độc lập và các thành viên Hội đồng quản trị.

“Ông Jensen hoàn toàn ủng hộ việc điều tra và đã cam kết sẽ hợp tác”.

Hôm 8/11, ông Jensen gây rúng động dư luận khi thừa nhận đã ngoại tình, phản bội vợ mình là bà Lori - người mà ông kết hôn vào năm 1985 và có hai người con.

“Tôi đã không chung thủy với vợ mình”, ông chia sẻ với các nhân viên, theo một bản báo cáo. “Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”.

Ông Jensen Huang và vợ. (Ảnh: Facebook)

Ông Jensen Huang (63 tuổi) là nhà sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Nvidia và giữ vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1993.

Sinh năm 1963 tại Đài Bắc, ông Jensen đã trải qua thời thơ ấu tại quê hương trước khi chuyển đến Mỹ để học tập tại bang Kentucky.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford ở tuổi 30, ông Jensen đã khởi nghiệp Nvidia ở San Jose (California). Ông thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ suốt bảy ngày một tuần để đạt được những hoài bão cá nhân.

Ông Jensen kết hôn với bà Lori Mills vào năm 1985 sau khi cả hai gặp nhau tại Đại học Oregon. Cặp đôi có hai người con là Spencer và Madison.

Ông Jensen từng được tạp chí Time vinh danh là một trong những “Kiến trúc sư của AI” trong ấn phẩm “Nhân vật của năm 2025”. Năm 2026, ông được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống.

Hôm 8/11, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ ông Jensen, gọi ông là một “người đáng kính” và là một “người tốt”.

“Ông ấy đã có những đóng góp tuyệt vời cho đất nước chúng ta”, Tổng thống Trump nói.

“Tôi chưa từng nghe nói ông ấy làm điều gì sai trái cả. Ông ấy có giao thiệp với một người nào đó, nhưng bạn biết đấy, ai mà chẳng có những mối quan hệ như vậy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Getty Images)

Nvidia trong ba năm qua thường xuyên đạt kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, nhờ vào việc các dòng chip cao cấp của hãng trở thành nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trong báo cáo tháng 8, tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận hằng quý đạt 59,69 tỷ USD.