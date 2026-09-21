Danh tính người mới vừa được Lan Phương công khai ở tuổi 43

Lan Phương mới đây bất ngờ hé lộ hình ảnh bên một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời úp mở về màn kết hợp trong một dự án mới. Động thái của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi người đồng hành cùng cô là cái tên vốn nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lan Phương đăng tải loạt ảnh bên nữ diễn viên, nhà sáng tạo nội dung Việt Phương Thoa. Kèm theo những khoảnh khắc tươi tắn, nữ diễn viên viết: “Cô bạn mới trong một dự án mới”, đồng thời gắn thẻ tài khoản Việt Phương Thoa. Chia sẻ ngắn gọn của Lan Phương lập tức khiến nhiều khán giả tò mò về dự án mà cả hai đang cùng tham gia.

Lan Phương công khai hình ảnh người mới là Việt Phương Thoa.

Đáp lại đàn chị, Việt Phương Thoa để lại bình luận: “Xanh tươi quá chị ơi”. Cách tương tác tự nhiên, vui vẻ giữa hai người phần nào cho thấy sự thân thiết và thoải mái khi làm việc cùng nhau. Dù Lan Phương chưa tiết lộ thêm về vai trò hay nội dung dự án, sự xuất hiện của Việt Phương Thoa bên cạnh nữ diễn viên đã đủ khiến người hâm mộ thêm phần mong chờ.

Việt Phương Thoa là một trong những nhà sáng tạo nội dung được giới trẻ yêu thích trên mạng xã hội. Cô gây chú ý với loạt video mang màu sắc hài hước, đời thường và có mức độ phủ sóng rộng rãi. Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi đáng kể, Việt Phương Thoa còn nhiều lần tạo được hiệu ứng trên các nền tảng nhờ phong cách gần gũi, duyên dáng và khả năng biến hóa trong nội dung.

Chính vì vậy, màn kết hợp giữa một diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm như Lan Phương và một gương mặt quen thuộc của thế giới sáng tạo nội dung như Việt Phương Thoa mang đến sự tò mò nhất định. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến hai màu sắc khá khác biệt đứng cạnh nhau trong một dự án mới.

Màn kết hợp giữa Lan Phương và Việt Phương Thoa khiến nhiều khán giả háo hức.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau giai đoạn Lan Phương liên tục ghi dấu ấn với những dự án thành công ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Đặc biệt, màn trở lại với điện ảnh của nữ diễn viên trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau những thành quả đó, việc Lan Phương tiếp tục hé lộ một dự án mới ở tuổi 43 càng khiến hành trình nghệ thuật của cô được chú ý.

Từ một cô bạn mới được Lan Phương công khai, Việt Phương Thoa đang trở thành cái tên khiến khán giả đặt nhiều dấu hỏi về vai trò trong dự án sắp tới. Lan Phương chưa tiết lộ thêm, nhưng chỉ một vài hình ảnh cùng lời giới thiệu ngắn gọn cũng đủ tạo nên sự háo hức. Sau những dấu ấn đã có, người hâm mộ rõ ràng có lý do để chờ xem Lan Phương sẽ mang đến điều gì mới mẻ trong lần kết hợp này.

Sự trở lại của Lan Phương sau khi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng khiến nhiều khán giả trông chờ.