Danh tính người đi xe máy chặn ô tô, bóp mũi rồi tát tài xế

Công an TP Hà Nội thông tin, sáng 11/10, trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội xảy ra vụ việc một người đàn ông đi xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó có hành vi hành hung tài xế.

Clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã vào cuộc xác minh và làm việc với ông L.X.H., sinh năm 1972, trú tại xã Thuận An, để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh cắt từ video.

Theo lời khai ban đầu, ông H. cho rằng mình bị ô tô phía sau chèn ép khi đang xin đường chuyển hướng. Sau đó, ông H. vượt lên phía trước, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với người điều khiển phương tiện.

Hiện Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh diễn biến vụ việc, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự.