Danh tính người đàn ông vào cây xăng trú mưa, sáng hôm sau tử vong

Theo Tiền phong, tối 21/9, một người đàn ông đi bộ vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT 743C, phường Dĩ An, TP.HCM. Do thời điểm này trời mưa nên người đàn ông vào cửa hàng để trú.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền phong.

Đến khuya, nhân viên cửa hàng cho người này mượn một chiếc ghế bố và tấm chăn để nằm nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, khi nhân viên đến gọi, người đàn ông được phát hiện đã tử vong.

Theo thông tin từ Dân Trí, nạn nhân được xác định là ông V.Đ.C. (61 tuổi, quê Nghệ An). Ông C. làm bảo vệ tại một bãi xe của người thân, cách cửa hàng xăng dầu vài trăm mét.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.