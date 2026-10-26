Danh tính người đàn ông tử vong khi dựng rạp cưới giúp hàng xóm ở Ninh Bình

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong khi đang dựng rạp đám cưới cho gia đình hàng xóm.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền phong, khoảng 19h45 ngày 24/10, anh Hoàng Anh T. (SN 1982) cùng anh trai là Hoàng Văn M. (SN 1977), cả hai đều trú tại thôn Giáp Ba, xã Hiển Khánh, đến hỗ trợ dựng rạp đám cưới cho gia đình ông Nguyễn Văn T. (SN 1968), người cùng địa phương.

Anh T. bị điện giật tử vong khi đang dựng rạp đám cưới cho nhà hàng xóm. Ảnh M.H

Trong quá trình kiểm tra hệ thống điện tại khu vực rạp cưới, anh T. không may bị điện giật, sau đó ngã từ trên rạp xuống đất. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng nghiêm trọng, anh T. đã không qua khỏi.

Theo VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh cho biết, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong quá trình sử dụng điện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện, gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và đang tổ chức tang lễ cho anh T. theo phong tục địa phương.