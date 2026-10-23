Danh tính người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Theo báo Tiền phong, chiều 22/10, lực lượng chức năng xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, đang xác minh, điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại phòng trọ trên địa bàn.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, một người con trai đi làm trở về phòng trọ tại khu nhà trọ A Đen, thuộc ấp Tân Lược 2, xã Tân Hương, thì phát hiện cha mình là ông Đ.N.P. (SN 1977) nằm bất động trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch.

Nghi có chuyện chẳng lành, người con tiến lại kiểm tra và phát hiện ông P. đã ngừng thở. Người này lập tức hô hoán, thông báo cho những người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bảo vệ khu vực, ghi nhận lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Theo người dân địa phương, ông P. cùng con trai từ nơi khác đến thuê phòng trọ tại đây sinh sống.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.