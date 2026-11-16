Danh tính người đàn ông say rượu bia, đập phá ô tô vì nghi va chạm với xe vợ

Ngày 16/11, liên quan đến vụ việc nghi va quẹt giao thông, người đàn ông đập phá xe ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, TP.HCM, Công an phường Dĩ An cho biết, đơn vị đã tiến hành truy xét, mời Võ Minh T. (sinh năm 1997) đến làm việc. Tại cơ quan công an, T. đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, tối 15/11, qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người có hành vi trên là Võ Minh T..

Đối tượng Võ Minh T. . Ảnh: CA.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, sau khi sử dụng rượu bia, T. nghi ngờ chiếc ô tô do anh T.D.T. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy của vợ mình.

Do đó, T. lớn tiếng chửi bới, ném điện thoại vào kính ô tô, dùng tay bẻ gãy kính cửa bên trái và kéo bung tay cầm cửa xe. Mặc dù được nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn tiếp tục gây mất trật tự tại khu vực.

Vụ việc khiến kính cửa trước bên trái và tay cầm cửa ô tô bị hư hỏng.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: MXH.

Công an phường Dĩ An khuyến cáo, những mâu thuẫn hoặc nghi ngờ va chạm giao thông, dù nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu người trong cuộc không kiểm soát được cảm xúc và hành vi, đặc biệt khi đã sử dụng rượu bia.

Người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không chửi bới, đe dọa, hành hung hay đập phá tài sản của người khác.