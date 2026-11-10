Danh tính người đàn ông mất tích khi đi câu cá gần Đập Bà Mụ, thi thể được tìm thấy sau hơn 8 giờ tìm kiếm

Một người đàn ông 55 tuổi nghi bị rơi xuống nước và mất tích trong lúc đi câu cá tại khu vực nhánh suối gần Đập Bà Mụ, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân vào tối cùng ngày.

Theo tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đồng Nai, vào lúc 12h35 ngày 9/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực 15 nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực nhánh suối gần Đập Bà Mụ, khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.T. (sinh năm 1971), nghi bị rơi xuống nước và mất tích trong lúc đi câu cá.

Sau nhiều nỗ lực,, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đồng Nai.↵

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 14 cũng được huy động chi viện, phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lớn, gió mạnh, mực nước dâng cao và tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, mặt nước có nhiều bèo cùng thực vật thủy sinh phủ kín, gây trở ngại cho việc rà soát và xác định vị trí nạn nhân.

Trước tình hình đó, tổng cộng 3 xe cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai đơn vị đã phối hợp bám sát hiện trường, kiên trì triển khai các phương án tìm kiếm.

Đến 20h54 cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho các cơ quan chức năng cùng gia đình.