Danh tính người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm tại khu vực cầu Kim Ngưu

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ tại khu vực cầu Kim Ngưu (Hà Nội), một người đàn ông đã chửi bới, thách thức rồi dùng tay đấm liên tiếp 2 phát vào mặt tài xế taxi. Liên quan vụ việc, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự người này để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Trịnh Trọng Long. Ảnh: CA.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành hung tại khu vực cầu Kim Ngưu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h45 ngày 6/11/2026, sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ, Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã có hành vi chửi bới, thách thức tài xế taxi N.T.V.

Không dừng lại ở đó, Long dùng tay đấm 2 phát vào mặt anh V. rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 13/11, Công an phường Vĩnh Tuy đã triệu tập những người liên quan và nhân chứng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Long để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.