Ngày 23/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, người đàn ông bất ngờ dùng dây nịt tấn công người đi đường được xác định là ông C.N.Q., cư trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng và có vấn đề về tâm thần.

Trước đó, một đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy người đàn ông mặc áo vàng, cầm dây nịt đứng trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, rồi bất ngờ đánh những người đi đường mà không rõ nguyên nhân.

Danh tính người đàn ông đuổi đánh người đi đường, nằm ra lòng đường giữa đêm ở Đắk Lắk. Ảnh VTC News.

Theo nội dung video, người đàn ông cầm dây nịt đánh một người đi xe máy đang lưu thông qua đường, rồi tiếp tục tấn công tài xế Grab chở khách. Khi người ngồi phía sau xuống xe, người này còn đuổi theo một đoạn rồi mới dừng lại và quay đi.

Sau đó, người đàn ông vẫn tiếp tục có những hành động gây mất trật tự trên đường, thậm chí nằm ra giữa lòng đường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và đưa người này về trụ sở để kiểm tra ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định ông Q. âm tính với chất ma túy.

Qua quá trình xác minh, công an xác định ông Q. có vấn đề về tâm thần. Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp với gia đình đưa người đàn ông đến bệnh viện để thăm khám và giải quyết vụ việc theo quy định.