Danh tính người đàn ông có biểu hiện bất thường, tát CSGT ở Hà Nội

Đội CSGT đường bộ số 9, (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Công an xã Đan Phượng làm rõ người đàn ông nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường tại khu vực Đan Phượng,

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là N.V.M. (SN 1972, quê Phú Thọ), đang làm bảo vệ trên địa bàn Hà Nội. Tổ công tác đã liên hệ với gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào lúc 22h10 ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp nhận tin báo một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực ngã tư Thương binh, Đan Phượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra.

Người đàn ông vung tay tát CSGT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi và không hợp tác khi được tiếp cận.

Theo clip hiện trường, người đàn ông mặc áo sơ mi, đi giày, xỏ tất màu xanh. Khi CSGT tiếp cận hỗ trợ, người đàn ông vung tay tát cán bộ CSGT.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ đưa người đàn ông đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, người này không hợp tác.