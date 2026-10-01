Danh tính người cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên ở Ninh Bình

Ngày 1/10, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một người đàn ông cầm điếu cày đuổi đánh người xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư, người bị đánh bị thương tích nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên.

Trước đó, chiều 29/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đến một quán ăn chuyên thịt dê trên địa bàn phường Tây Hoa Lư và dùng điện thoại quay một người đàn ông khác.

Trong đoạn video, người đến quán vừa quay phim vừa nói những lời mang tính đe dọa đối với người đàn ông bên trong quán. Người này sau đó cũng lấy điện thoại quay lại và cho rằng đối phương thường xuyên gây rối tại khu vực Tràng An.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, chửi bới nhau. Sau đó, người đàn ông là nhân viên quán ăn lấy một chiếc điếu cày để ở gốc cây, cầm trên tay rồi đuổi đánh người đang quay video.

Người bị đuổi đánh vừa bỏ chạy vừa kêu la, trong khi hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, vụ việc xảy ra vào chiều 28/9 tại khu vực Trường Yên. Người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H., nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ việc và hành vi của những người liên quan.

Cơ quan công an chưa công bố danh tính cụ thể của người quay video và người bị đánh.