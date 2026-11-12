Danh tính nghi can sát hại cô gái rồi chôn thi thể phi tang ở TP.HCM

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi can giết người. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Trước đó, khoảng 14h chiều 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận tin trình báo từ bà N.T.L. (SN 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (SN 2002, trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng công an đã khẩn trương tung lực lượng rà soát, xác minh và truy xét tung tích nạn nhân.

Hiện trường vụ án.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an Phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng khóa chặt, bắt giữ nghi can Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan công an, Hương đã khai quen biết với nạn nhân Q. qua mạng xã hội.

Ngày 1/11, sau khi hẹn gặp và quan hệ tình dục tại nhà của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong tại chỗ.

Để che giấu tội ác, hắn kéo thi thể nạn nhân đem chôn tại khu đất trống đối diện nhà trọ, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật để che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án.