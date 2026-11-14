Danh tính nghệ sĩ Hoàng Mèo vừa bị bắt khiến khán giả bất ngờ

Nguyễn Lê Hoàng trước khi dính vòng lao lý. Ảnh FBNV

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, từng hoạt động tại sân khấu Nụ cười mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong các phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ, Quỷ nhập tràng, Bộ tứ báo thủ...Anh còn tham gia nhiều công việc phía sau hậu trường như đạo diễn sân khấu, tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho các liveshow của nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Nghệ danh của anh bắt đầu từ một tình huống khi học diễn xuất. Trong chương trình Chuyện của sao năm 2019, Hoàng Mèo kể lớp có bài tập hóa thân thành con vật. Khi anh mô phỏng con hổ, thầy chủ nhiệm Công Ninh lại khen diễn giống mèo. Từ đó, thầy gọi nam diễn viên với danh xưng Hoàng Mèo. “Sau khi tốt nghiệp và được nhiều người gọi như vậy, tôi thấy cũng đáng yêu nên quyết định chọn làm nghệ danh”, anh chia sẻ.

Năm 2017, Hoàng Mèo thành lập một sân khấu kịch tại quận 4, TP.HCM. Tuy nhiên, sân khấu không duy trì được lâu và phải đóng cửa.

Gắn bó với nghề 2 thập kỷ, Hoàng Mèo từng quan niệm không quá đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ. Với anh, điều quan trọng là hoàn thành tốt nhân vật và được khán giả nhớ đến.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mèo từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Anh mở quán cà phê, cửa hàng bánh ngọt, kinh doanh quần áo nhưng đa số đều thất bại.

Những năm gần đây, bên cạnh công việc diễn xuất, Hoàng Mèo vẫn tham gia các hoạt động sản xuất, tổ chức chương trình và hùn hạp đầu tư kinh doanh nhà hàng.

Ở tuổi 44, trước khi vướng vào vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, Hoàng Mèo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với mong muốn tiếp tục làm nghề, tích lũy kinh nghiệm. Anh muốn chuyển sang những nhân vật chững chạc hơn, từ người cha, người chú đến ông nội, thay vì tiếp tục các vai nhí nhảnh. Anh cũng tâm huyết với việc quản lý sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí và truyền đạt kinh nghiệm cho diễn viên trẻ.

Khi được hỏi về định hướng 5-10 năm tới, Hoàng Mèo cho biết điều anh mong mỏi nhất vẫn là tình yêu thương của khán giả. Xa hơn, nam diễn viên hy vọng được nhớ đến như một nghệ sĩ tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm người, trong đó có Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) để điều tra về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Mèo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Mèo bị cáo buộc trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, góp phần hoàn thiện và lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực trên không gian mạng.

Phim có sự tham gia của Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp đen) trong vai ông trùm, cùng nhiều cảnh các nhóm người sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê.

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo nói hối hận về hành vi của mình. Hoàng Mèo bật khóc nhận tội, mong có cơ hội sửa sai.

"Nghệ sĩ, người nổi tiếng cần tìm hiểu kỹ kịch bản, nội dung trước khi tham gia dự án xem có vi phạm thuần phong mỹ tục hay pháp luật không, tránh xảy ra hệ lụy đáng tiếc. Đây là bài học rất lớn với tôi", anh nói.

Hay tin Hoàng Mèo bị bắt, nhiều khán giả, diễn viên, bày tỏ tiếc nuối vì sự thiếu cân nhắc hậu quả khi nhận lời tham gia dự án.