Gần 8 tháng sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam, Lê Phương Khánh Như tiếp tục ghi thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi chính thức trở thành Á hậu 4 Miss International 2026. Thành tích của người đẹp không chỉ là niềm vui của cá nhân cô mà còn khiến đông đảo người hâm mộ nhan sắc Việt tự hào.

Lê Phương Khánh Như trở thành Á hậu 4 Miss International 2026.

Đằng sau thành tích ấy là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ kỹ năng trình diễn, khả năng ứng xử cho đến dự án cộng đồng. Đáng chú ý, một trong những người trực tiếp đồng hành với Khánh Như trên hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế chính là Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh.

Theo đó, Phan Phương Oanh đảm nhận vai trò huấn luyện catwalk cho Khánh Như trước khi đàn em lên đường chinh chiến quốc tế. Từ hai người đẹp từng cùng đứng trong Top 3 Miss World Vietnam, Phương Oanh và Khánh Như có thêm một mối duyên đặc biệt trong sự nghiệp.

Phan Phương Oanh đảm nhận vai trò huấn luyện catwalk cho Khánh Như trước khi đàn em lên đường chinh chiến quốc tế.

Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh từng ghi tên mình vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, đồng thời giành giải thưởng Người đẹp biển. Những kinh nghiệm tích lũy qua các cuộc thi nhan sắc được nàng Hậu truyền đạt lại cho Khánh Như trong quá trình luyện tập.

Chia sẻ về thành tích của Khánh Như, Phương Oanh không giấu được niềm vui và sự tự hào. Với nàng Hậu, khoảnh khắc đại diện Việt Nam được xướng tên càng trở nên ý nghĩa khi cô từng trực tiếp chứng kiến sự nghiêm túc, tập trung của Khánh Như trong từng buổi tập.

“Hai chị em luyện tập với nhau và chuẩn bị kỹ càng cho từng phần thi, từ bikini cho đến dạ hội. Với Oanh, một phần trình diễn đẹp không chỉ nằm ở bước đi hay cách tạo dáng mà còn ở thần thái cũng như sự thoải mái trên sân khấu”, Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh truyền đạt kinh nghiệm catwalk cho đàn em Khánh Như.

Theo Phương Oanh, Khánh Như đã thể hiện tốt những điều được rèn luyện, từ sự tự tin, khả năng thể hiện bản thân đến việc tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu. Tuy nhiên, nàng Hậu cũng cho rằng thành tích này là kết quả từ những nỗ lực của chính Khánh Như cùng sự hỗ trợ của toàn bộ ê-kíp.

Câu chuyện giữa Phương Oanh và Khánh Như cũng cho thấy một khía cạnh đẹp của làng nhan sắc Việt. Từ những người từng cạnh tranh danh hiệu tại một cuộc thi, cả hai trở thành những người đồng hành, hỗ trợ nhau trên hành trình phát triển sự nghiệp, cùng góp phần mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Câu chuyện giữa Phương Oanh và Khánh Như cũng cho thấy một khía cạnh đẹp của làng nhan sắc Việt.