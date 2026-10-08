Danh tính nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà thuê gần sân bay

Sáng 8/10, lãnh đạo UBND phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong tại phòng trọ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/10, Công an phường 1 Bảo Lộc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại một căn nhà cho thuê thuộc khu vực sân bay Lộc Phát, tổ dân phố 13.

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà cho thuê ở Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Ngân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp bảo vệ khu vực và tiến hành xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là C.T.D. (SN 1993), người thuê trọ tại căn nhà trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo VietNamNet, khoảng hơn 10h ngày 29/7, người dân sinh sống tại khu nhà trọ trên đường số 14, phường Thông Tây Hội, TP.HCM thấy căn phòng ở tầng trệt có dấu hiệu bất thường. Khi mở cửa vào kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một người đàn ông (khoảng hơn 30 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc ngay lập tức được trình báo tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, người liên quan để phục vụ công tác điều tra.