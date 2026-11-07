Danh tính nam tài xế tông gãy cần chắn đường sắt khi tàu đang đến ở Hà Nội

XEM CLIP:

Ngày 7/11, đại diện Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) vừa xử lý trường hợp tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu cảnh báo khi tàu sắp đến, tông gãy cần chắn đường sắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 ngày 6/11, tại Km8+367 tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, đoạn qua khu vực Đại Thanh (Hà Nội), ô tô mang biển kiểm soát 29E-203.XX đã cố tình vượt qua đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo đang hoạt động.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tông vào cần chắn, khiến bộ phận này cùng các phụ kiện đi kèm bị hư hỏng. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Hình ảnh ô tô tông gãy rào chắn bị camera ghi lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, Đội CSGT đường sắt số 1 đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô là ông Nguyễn V.Q. (SN 1971, trú tại Hà Nội).

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu đèn cảnh báo khi tàu sắp đến tại đường ngang, theo khoản 9, Điều 13 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung). Với hành vi này, tài xế Q. sẽ bị xử phạt từ 20-25 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế, lập hồ sơ để xử lý theo quy định.