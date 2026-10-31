Danh tính nam KOL đình đám 24 tuổi tử nạn trong siêu xe Lamborghini, hiện trường quá xót xa

Theo truyền thông Malaysia gồm Oriental Daily và China Press, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h ngày 29/10 trên tuyến đường ven biển Johor Bahru, đoạn từ khu vực Legoland Malaysia hướng về trung tâm thành phố.

Cảnh sát trưởng phụ trách quận Iskandar Puteri xác nhận lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc vào lúc 14h45 cùng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc Lamborghini do Thái Trạch Tuấn điều khiển có dấu hiệu mất lái khi đang di chuyển, dẫn đến tai nạn chết người. Hiện, cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chụp màn hình China Press.

Sau tai nạn, nhiều hình ảnh và video ghi lại công tác cứu hộ tại hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Những hình ảnh này cho thấy chiếc siêu xe bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Đáng chú ý, logo “1%” in trên các mảnh vỡ khiến một số cư dân mạng sớm liên hệ vụ tai nạn với Zejun trước khi danh tính nạn nhân được xác nhận chính thức.

Thái Trạch Tuấn hoạt động trên mạng xã hội với tên gọi Zejun. Anh tự giới thiệu là nhà giao dịch toàn thời gian, đồng thời sáng lập “1% Traders Club” – cộng đồng dành cho những người quan tâm đến giao dịch tài chính. Nội dung anh chia sẻ chủ yếu xoay quanh giao dịch ngoại hối, các khóa học đầu tư và sản phẩm tài chính.

Zejun từng thu hút sự chú ý khi công khai việc mua chiếc Lamborghini trị giá 1 triệu ringgit Malaysia, tương đương hơn 6,3 tỷ đồng, ở tuổi 23. Hình ảnh một người trẻ sở hữu siêu xe đắt tiền giúp anh trở thành gương mặt được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ mua xe Lamborghini ở tuổi 23, KOL người Malaysia Thái Trạch Tuấn (Zejun) vừa qua đời do tai nạn giao thông ở tuổi 24. (Ảnh: Chụp màn hình Instagram ZeJun)

Ngày 30/10, người thân và bạn bè đăng thông báo trên tài khoản Instagram của Zejun, xác nhận anh qua đời trong vụ tai nạn giao thông xảy ra một ngày trước đó.

Trong thông báo, gia đình và bạn bè mô tả Zejun là người con, người bạn giàu nhiệt huyết, luôn tràn đầy năng lượng sống. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau lớn cho những người thân yêu.

Gia đình cũng mong cộng đồng mạng thấu hiểu và tôn trọng nỗi đau mất mát, tránh sử dụng những lời lẽ gay gắt hoặc bình luận gây tổn thương.

Vụ tai nạn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.