Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, mang đến những tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu trước 50.000 khán giả.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại chương trình là màn xuất hiện của Phương Mỹ Chi bên cạnh một nam ca sĩ hơn 15 tuổi. Không chỉ cùng nhau hòa giọng, nữ ca sĩ còn công khai nắm tay, trao ánh mắt và nụ cười rạng rỡ cho đàn anh ngay trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh trong đêm concert tối 24/11.

Người đàn ông ấy không ai xa lạ mà chính là Noo Phước Thịnh. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh đã có màn kết hợp cùng NSND Thanh Hoa trong ca khúc Made In Vietnam.

Trong khi Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với bộ trang phục màu hồng trẻ trung, ngọt ngào thì Noo Phước Thịnh lại xuất hiện đầy điển trai trong thiết kế mang hơi hướng truyền thống với sắc đỏ chủ đạo. Khoảnh khắc cả hai nắm tay, nhìn nhau cười tươi khi hòa giọng tạo nên hình ảnh đáng yêu trên sân khấu.

Noo Phước Thịnh xuất hiện đầy điển trai trong thiết kế mang hơi hướng truyền thống với sắc đỏ chủ đạo.

Đáng nói, Noo Phước Thịnh từ lâu đã được xem là một trong những nam ca sĩ điển trai bậc nhất Vpop. Sở hữu gương mặt nam tính, ngoại hình sáng sân khấu cùng phong thái lịch lãm, nam ca sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu, đặc biệt là khán giả nữ.

Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, Noo Phước Thịnh còn sở hữu giọng hát nội lực, khả năng trình diễn cuốn hút cùng gia tài âm nhạc đáng nể. Những bản hit như Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, Gạt Đi Nước Mắt, Cause I Love You, Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ,... đã góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Noo Phước Thịnh sở hữu giọng hát nội lực, khả năng trình diễn cuốn hút cùng gia tài âm nhạc đáng nể.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn duy trì được sức hút và vị trí riêng trong làng nhạc Việt, bất chấp sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Về phía Phương Mỹ Chi, dù kém đàn anh 15 tuổi, nữ ca sĩ vẫn cho thấy sự tự tin, thoải mái khi đứng chung sân khấu. Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, cùng sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ trong một ca khúc tôn vinh bản sắc Việt Nam.

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop thời điểm hiện tại.

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi công khai nắm tay Noo Phước Thịnh trước 50.000 khán giả vì thế không chỉ đáng yêu mà còn là một điểm nhấn thú vị trong đêm nhạc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.