Danh tính kẻ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ ở Tương Mai, Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, tối ngày 19/10/2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận tin báo về việc tại số 29, ngách 7, ngõ 243 Tam Trinh, phường Tương Mai xuất hiện một đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người dân.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp khống chế thành công đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai nhận là Cà Văn Cót (sinh năm 1983, thường trú tại xã Kính Máng, tỉnh Lai Châu). Tổ công tác đã bàn giao Cà Văn Cót cùng các tang vật liên quan cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác khống chế đối tượng Cà Văn Cót. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, chiều ngày 17/10, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh tiếp nhận tin báo về việc xuất hiện đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Theo đó, Tổ công tác kiểm tra C.T.A. (sinh năm 1996, trú tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội) đang ngồi trên xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu bạc, biển kiểm soát 29AF-180.XX, nhưng người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với phương tiện.

Quá trình làm việc, C.T.A khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên.

Đối tượng C.T.A tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.