Danh tính học sinh tử vong sau vụ 5 em ăn lá ngón ở Đà Nẵng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, khoảng 12h15 ngày 28/10, tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn, thuộc điểm trường xã Ch’Ơm cũ, xảy ra vụ việc 5 học sinh ăn lá ngón.

Các học sinh gồm R.T.N.U. (12 tuổi), R.T.B.Q. (13 tuổi), P.T.H.T. (13 tuổi), R.T.S.P.T.M. (13 tuổi) và T.N.M.H. (13 tuổi), cùng trú tại xã Hùng Sơn.

Lá ngón. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng địa phương đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến 14h50 cùng ngày, em T.N.M.H. đã tử vong. Bốn học sinh còn lại tiếp tục được cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Lá ngón là loại cây có độc tính cao, chứa các alkaloid gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và nhiều cơ quan trong cơ thể.

Người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như co giật, liệt cơ, suy hô hấp và rối loạn nhịp tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời, ngộ độc lá ngón có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.

Khi nghi ngờ một người ăn phải lá ngón, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Không tự ý áp dụng các biện pháp xử lý tại nhà hoặc chờ đợi triệu chứng xuất hiện mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế.