Dylan Rourke và Manni L. Perez đứng sau cặp nhân vật hot trong Grand Theft Auto VI (GTA VI). Ảnh: @dylan_rourke/IG.

Khi Grand Theft Auto VI (GTA VI) phát hành ngày 19/11, một trong những bí ẩn lớn nhất quanh trò chơi cuối cùng cũng được giải đáp. Dylan Rourke và Manni L. Perez là hai diễn viên đảm nhận vai Jason Duval và Lucia Caminos, theo danh sách ghi danh chính thức do Rockstar Games công bố.

Theo South China Morning Post (SCMP), cả hai đều đến từ New York, Mỹ và cùng 34 tuổi. Họ dành nhiều năm tham gia dự án nhưng không thể công khai vai diễn, trong khi người hâm mộ liên tục suy đoán về danh tính những người thể hiện hai nhân vật chính.

Hai gương mặt đứng sau cặp nhân vật hot

Jason và Lucia là cặp đôi ngoài vòng pháp luật tại Leonida, bang hư cấu lấy cảm hứng từ Florida. Cốt truyện theo chân hai nhân vật khi họ bị cuốn vào thế giới tội phạm, cùng tìm cách sinh tồn và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Việc Rockstar giữ kín danh tính diễn viên khiến quá trình tìm kiếm manh mối trở thành một chủ đề thu hút cộng đồng người hâm mộ. Sau khi các trailer được công bố, nhiều người bắt đầu đối chiếu diện mạo, giọng nói và hồ sơ nghề nghiệp của những diễn viên được cho là có liên quan. Tuy nhiên, phải đến khi trò chơi phát hành và danh sách ghi danh được công bố, Dylan Rourke và Manni L. Perez mới chính thức được xác nhận. Rockstar xếp cả hai vào nhóm diễn viên chính (Main Cast) trên website.

Trước GTA VI, Dylan Rourke chưa phải gương mặt quen thuộc với đông đảo công chúng. Theo SCMP, anh từng theo học ngành kinh doanh tại Đại học bang Arizona, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và hài kịch ứng tác. Rourke tham gia các khóa đào tạo, hoạt động biểu diễn tại những tổ chức hài kịch như The Groundlings, Second City và Upright Citizens Brigade. Anh cũng từng biểu diễn trong nhóm hài MoHo Group của nghệ sĩ Fred Willard.

Quá trình đào tạo về hài kịch ứng tác là một điểm đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của Rourke. Khác với hình thức diễn xuất dựa trên kịch bản có sẵn, hài kịch ứng tác đòi hỏi người biểu diễn phản ứng nhanh, duy trì tương tác và phát triển tình huống ngay trong lúc diễn. Những kỹ năng này có thể hỗ trợ diễn viên trong việc xây dựng tính cách nhân vật và thể hiện các tương tác đa dạng trong một trò chơi thế giới mở như GTA VI.

GTA VI đạt doanh thu ước tính 3,79 tỷ USD ngay trong ngày đầu phát hành 19/11. Ảnh: Rockstar Games.

Trong khi đó, Manni L. Perez có kinh nghiệm diễn xuất trong cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nữ diễn viên có nguồn gốc Puerto Rico và Dominican, lớn lên tại New York.

Theo chia sẻ của cô trong một bài đăng trên Instagram nhân Ngày của Cha, được SCMP dẫn lại, cha cô từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Perez nhớ về tuổi thơ với những hoạt động đời thường bên cha, từ sửa chữa đồ đạc trong nhà, làm vườn đến làm việc với xe tải.

Trước khi đảm nhận vai Lucia, Perez từng xuất hiện trong một số dự án truyền hình như Jessica Jones, Chicago P.D., The Blacklist và Law & Order: Special Victims Unit. Hồ sơ diễn xuất của cô còn có bộ phim Fire Island và loạt phim East New York. Cô cũng từng tham gia các dự án thuộc thương hiệu GTA trước đó, với những vai diễn nhỏ trong Grand Theft Auto V và Grand Theft Auto Online.

Xuất phát từ những vai diễn nhỏ

Với Perez, Lucia là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nhân vật này không chỉ giữ vị trí trung tâm trong cốt truyện mà còn thể hiện cách Rockstar tiếp tục phát triển hệ thống nhân vật của thương hiệu GTA.

Lucia có quá khứ phức tạp, từng ngồi tù và mong muốn thay đổi cuộc đời. Cô cùng Jason tham gia các phi vụ phạm pháp, trong khi mối quan hệ giữa hai người trở thành một trong những trục nội dung quan trọng của trò chơi.

Đảm nhận một nhân vật chính trong thương hiệu game nổi tiếng đặt ra yêu cầu cao về khả năng thể hiện nhân vật. Diễn viên cần duy trì tính cách nhất quán qua nhiều tình huống, từ hội thoại, hành động đến những tương tác trong thế giới mở.

Với nhân vật được người chơi điều khiển và đồng hành xuyên suốt trò chơi, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và chuyển động cơ thể đều góp phần định hình trải nghiệm của người chơi.

Danh tính Dylan Rourke và Manni L. Perez được xác nhận sau nhiều năm Rockstar giữ kín.

Rourke cũng đối diện thử thách tương tự khi đảm nhận vai Jason. Nhân vật này từng phục vụ trong quân đội, sau đó bị cuốn vào thế giới tội phạm tại Leonida và trở thành đối tác của Lucia.

Hai nhân vật được xây dựng với những nét tính cách khác biệt, tạo nên mối quan hệ vừa bổ trợ vừa tiềm ẩn xung đột. Cách hai diễn viên thể hiện sự tương tác giữa Jason và Lucia là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của trò chơi.

Theo Associated Press (AP), Rockstar giữ kín phần lớn thông tin về dàn diễn viên GTA VI trước ngày phát hành. Danh sách ghi danh chính thức quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ hài, nhạc sĩ và người dẫn chương trình. Trong đó, Bobby Moynihan, cựu thành viên chương trình Saturday Night Live, đảm nhận vai Cal; Stephen Root thể hiện nhân vật Brian Heder. Nhạc sĩ Denzel Curry cũng góp mặt trong trò chơi.

Sự kín tiếng của Rockstar khiến quá trình tham gia dự án trở thành trải nghiệm đặc biệt đối với các diễn viên. Trong nhiều năm, họ không thể công khai vai diễn, kể cả khi người hâm mộ bắt đầu đưa ra những phỏng đoán trùng khớp.

Đến ngày trò chơi phát hành, Rourke và Perez cùng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ niềm vinh dự khi được cộng tác với đội ngũ phát triển. Cả hai cũng nhắc đến quãng thời gian chứng kiến những người làm game dành nhiều công sức cho dự án.

GTA VI tạo ra sức hút thương mại lớn ngay khi ra mắt. Theo AP, Rockstar cho biết trò chơi đạt doanh thu bán lẻ toàn cầu ước tính khoảng 3,79 tỷ USD trong ngày đầu tiên.

Con số do hãng công bố đưa GTA VI trở thành một trong những màn ra mắt lớn nhất lịch sử ngành giải trí. Thành công này cũng đưa những diễn viên chưa được đông đảo công chúng biết đến như Rourke và Perez đến gần hơn với khán giả toàn cầu.