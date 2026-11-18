Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, vào lúc 0h05 ngày 17/11, người dân trình báo tại quán Festival Club, thuộc lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người ở khu vực trước quán, gây mất an ninh trật tự.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: MXH. ↵

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Kỳ nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Qua nắm tình hình ban đầu, cơ quan công an xác định có một số đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng trên một đoạn đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khối phố 5, phường Tam Kỳ.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và những người này đã rời khỏi hiện trường, lãnh đạo Công an phường Tam Kỳ phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy tìm ngay trong đêm, quyết tâm không bỏ lọt đối tượng vi phạm.

Trong quá trình truy xét, Công an phường Tam Kỳ phối hợp với Tổ tuần tra C6-911 truy đuổi, dừng ô tô mang biển kiểm soát 92A-474.17 của nhóm đối tượng trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Đối tượng Châu Văn Tuấn . Ảnh: CA.

Qua kiểm tra và khai thác nhanh, lực lượng chức năng giữ lại 3 người gồm Phan Văn Thống (SN 2004, trú thôn Tú Ngọc, xã Thăng Điền); Đoàn Hữu Trọng (SN 2000, trú thôn Vân Tây, xã Thăng An) và Võ Quang Hoàng (SN 2004, trú thôn Tú Ngọc, xã Thăng Điền). Cả 3 được mời về trụ sở Công an phường Tam Kỳ làm việc.

Một đối tượng khác là Châu Văn Tuấn (SN 1999, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Kiểm tra ô tô, tổ công tác phát hiện và tạm giữ một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng.

Sau khi bỏ chạy, Tuấn lẩn trốn trong khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tiếp tục vận động, truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 15h ngày 17/11/2026, Châu Văn Tuấn đã đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Hiện, Công an phường Tam Kỳ đã hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Châu Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.