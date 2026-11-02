Danh tính đôi nam nữ ở Ninh Bình buôn lậu nghìn điện thoại, giao dịch gần 20 tỷ

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin và danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán, sau đó vận chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, thu giữ nhiều điện thoại di động. Lực lượng chức năng đồng thời truy xét, thu hồi hàng trăm chiếc điện thoại cũ mà Tuấn đã bán ra thị trường.

Số điện thoại này mang nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay, hai người đã câu kết nhập lậu hàng nghìn điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.