Ngoài Heo Má Hồng, Dê Du Ký cũng là mascot bị loại khỏi chương trình Ca sĩ mặt nạ 2026 sau tập 9. Danh tính mascot này không ai khác là Lân Nhã. Sau khi rời khỏi chương trình, Lân Nhã chia sẻ The Masked Singer Vietnam mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Sau khoảng 10 năm, anh mới có dịp trở lại bầu không khí của một cuộc thi âm nhạc, gặp gỡ đồng nghiệp và lắng nghe những nhận xét trực tiếp từ các cố vấn.

Thời gian qua, trên mạng xã hội, phần đông khán giả đều dự đoán Lân Nhã là Dê Du Ký. Bởi lẽ chất giọng tự sự, phong thái điềm tĩnh và cách luyến láy của nam ca sĩ khá đặc trưng. Ở ca khúc cuối cùng trước khi rời chương trình, Lân Nhã thể hiện Tái bút - Anh yêu em.

Ca khúc đặt ra thử thách về quãng giọng khi bắt đầu bằng những nốt thấp và kết thúc ở các nốt cao. Trấn Thành góp ý cách phát âm của mascot đôi lúc quá trau chuốt, khiến cảm xúc tình tứ của ca khúc chưa được thể hiện tự nhiên. Lân Nhã dừng bước sau khi thua cuộc trước mascot Lion Vui Tươi với 52,38% bình chọn.

Ở tập mở màn của chương trình, Lân Nhã chọn ca khúc Khoan Thai. Anh mở đầu màn trình diễn với phong thái nhẹ nhàng, thư thái sau đó từng bước đẩy cảm xúc và năng lượng lên cao. Điểm đáng chú ý nằm ở sự chuyển đổi giữa hai trạng thái: từ cách hát khoan thai, có phần tự sự ở những câu đầu sang những đoạn xử lý giàu nội lực, đặc biệt với những nốt cao mang màu sắc rock. Sự tương phản này khiến ban cố vấn khó xác định liệu Dê Du Ký đang thể hiện giọng hát tự nhiên hay cố tình "đánh lạc hướng" bằng cách thay đổi cách hát.

Bích Phương và Đức Phúc nhanh chóng nhận ra danh tính của Dê Du Ký. Trong khi đó, Trấn Thành tỏ ra bối rối. Nam đạo diễn thừa nhận những dữ kiện mascot đưa ra khiến anh gần như mất phương hướng.

Lân Nhã sinh năm 1986, bước ra từ top 4 Vietnam Idol 2010. Những năm qua, anh vẫn hoạt động bền bỉ, xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Những năm qua, Lân Nhã đắt show phòng trà. Trong những lần xuất hiện, nam ca sĩ luôn thu hút bởi vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm và giọng hát nội lực.

Năm ngoái, nam ca sĩ từng lên kế hoạch thực hiện concert cá nhân tại Hà Nội. Song sau đó, Lân Nhã thông báo hủy chương trình, lý do xuất phát từ việc lượng vé bán được thấp hơn mức tiêu chuẩn. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời đưa ra phương án hoàn tiền, hỗ trợ cho những khán giả đã mua vé concert.

An Nhi