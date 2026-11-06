Danh tính của chú hải cẩu đạt 10 triệu lượt xem

Một video ghi lại cảnh David lăn lộn trên lá rụng đã vượt quá 10 triệu lượt xem kể từ khi được đăng tải trên Instagram chính thức của sở thú. Khi video lan truyền, một số cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu đoạn phim có phải là AI không?

Theo sở thú, hành vi lăn lộn của David là một phần của quá trình huấn luyện thường xuyên để kiểm tra sức khỏe của nó. Trong khi David lăn lộn trên sàn, các nhân viên sở thú quan sát chuyển động của nó và kiểm tra tình trạng da, vây và mắt.

Quá trình huấn luyện này giúp giảm sự phản kháng của động vật đối với các cuộc kiểm tra sức khỏe, đồng thời cung cấp cho David, một con vật sống trong môi trường nuôi nhốt, cơ hội vận động thể chất.

Hành vi lăn tròn là một hành vi tự nhiên được quan sát thấy ở hải cẩu xám trong tự nhiên. Damian Reedgard, một nhà sinh vật học và nhà nghiên cứu hải cẩu tại Bộ Thủy sản và Đại dương Canada, giải thích: "Hải cẩu xám hoang dã cũng lăn tròn cơ thể của chúng".

Theo ông, hải cẩu xám đực chiến đấu với nhau để thiết lập thứ bậc và giành sự chú ý của hải cẩu cái. Ông giải thích rằng, đôi khi chúng lăn tròn cơ thể sau khi cuộc chiến kết thúc, điều này có thể là một tín hiệu cho đối thủ rằng, chúng sẽ không còn hành động hung hăng nữa.

Hải cẩu xám có khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường sống của chúng và sinh sống ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Canada, Vương quốc Anh, Ai Len và Biển Baltic. Hơn một nửa số lượng hải cẩu xám trên toàn cầu sống ở Canada, và có một quần thể lớn trên đảo Sable ở Nova Scotia.

Reedgard giải thích: "Vì một số môi trường sống của hải cẩu xám có cỏ và lá rụng, nên hành vi lăn tròn trên cạn không phải là điều xa lạ đối với chúng".

Trong khi đó, David, con hải cẩu không tương tác với những con hải cẩu khác ở vườn thú, không cần phải phát tín hiệu hòa giải sau một cuộc chiến như những con đực hoang dã. Người quản lý vườn thú nói thêm: "David có thể đang sử dụng hành vi lăn tròn như một hình thức vui đùa".

Cư dân mạng cũng phản hồi tích cực về những trò đùa tinh nghịch của David. Họ bình luận: Cậu ấy thực sự đang tận hưởng mùa Thu; Tôi hy vọng đây không phải là video do AI tạo ra; Đây là mùa Thu hoàn hảo mà tôi hằng mơ ước; Trông như cậu ấy đang thành thạo kỹ thuật ngụy trang của riêng mình để hòa nhập với môi trường xung quanh...