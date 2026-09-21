Danh tính cô gái sinh năm 2003 môi giới mại dâm theo 'tour du lịch', giá 10-15 triệu đồng

Ngày 21/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết khoảng 0h30 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất homestay K.H trên địa bàn.

Cảnh sát phát hiện đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ảnh: Công an Cao Bằng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm và đã lập biên bản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định những người mua dâm liên hệ với M.P.T. (SN 2003, trú xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm.

Sau đó, M.P.T. kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10-15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ điều tra.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt và thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong, ngoài nước.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ việc và các trường hợp liên quan.