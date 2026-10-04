Danh tính cô gái bị Trần Minh Hiểu SN 1988 đâm tử vong tại phòng trọ

Sáng 4/10, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Tiền phong, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 3/10 tại một nhà trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.B.D. (SN 1999, trú xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Nghi can liên quan vụ việc là ông Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã làm việc với ông Hiểu.

Người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Đỗ Hiến

Theo báo Gia Lai, kết quả xác minh ban đầu xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Minh Hiểu đi nhậu với bạn xong điều khiển xe máy đến nhà trọ của chị D. trên đường Lê Lợi để nói chuyện.

Khi đến nơi thì phát hiện chị D. ở trong phòng trọ với anh Đ.T.S. (SN 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Sau đó Hiểu về nhà lấy dao quay lại phòng trọ đâm chị D. và anh S. Đối tượng ngay sau đó đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Hai nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng chị D. do vết thương quá nặng đã tử vong. Anh S. hiện được điều trị tại bệnh viện.